La UD Las Palmas está empaquetada para el ascenso: cero fichajes a última hora, 28 gladiadores y el reto de once victorias en 18 jornadas

Esto es lo que hay. La UD se empaqueta para el ascenso. Cuatro fichajes y punto. La dirección deportiva de la UD Las Palmas descarta acometer más movimientos y dar por cerrado el plantel a unas horas del cierre del mercado invernal (mañana lunes a las 23.00 horas) con los deberes hechos.

A falta de 18 jornadas para la conclusión del campeonato, las cuentas invitan a sumar 33 puntos (once victorias) para alcanzar las 72 unidades que apuntan a la eternidad. Ese guarismo de '72' es el mismo con el que subió como segundo Xavi García Pimienta en la 22-23. Lo hizo en la 42ª jornada tras empatar (0-0) ante el Deportivo Alavés en el Gran Canaria, el 26 de mayo de 2023. Ya no valen más tropiezos en la segunda vuelta, para evitar cataclismos como Setién, Pimi o Diego Martínez.

Cuatro incorporaciones, cinco salidas y un proceso de acople que exige paciencia. Tras reforzarse con Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y Miyashiro, ahora le toca a Luis García Fernández. Además, han salido Adam Arvelo, Jaime Mata, Marc Cardona, Edward Cedeño y el ariete serbio Lukovic -que había anotado cuatro goles-. La intención de la dirección deportiva, que capitanea Luis Helguera, pasaba por adquirir otro defensa -está señalada en rojo la demarcación del lateral zurdo ante el irregular rendimiento de Cristian Gutiérrez-, pero se ha desechado.

Con un presupuesto de 46,6 millones y un techo salarial de 13,3 'kilos', la UD ha superado en cinco millones su techo de gasto para refuerzos en esta ventana. Lo hace para apostar fuerte por el ascenso en una declaración de intenciones. Con el punto conquistado en Zubieta, la UD no saldrá de la zona de privilegio en esta jornada en una tabla que se aprieta de forma considerable tras las victorias del Córdoba, Almería o Castellón.

Se viene el estreno de Sandro Ramírez

Cabe reseñar que el delantero grancanario Sandro Ramírez aún no ha debutado. Encadena tres semanas de trabajo con el grupo y su estreno se aplaza ante el próximo pulso ante el Burgos (sábado 7 de febrero, 15.15 horas y por la LaLiga TV). El cuadro grancanario acumula cuatro jornadas sin ganar y solo suma una victoria en 2026 -fue hace casi un mes, el pasado 4 de enero en el Ibercaja ante el Zaragoza con el Pedrolazo-.

Recobita se lesionó en Los Cármenes y recibirá el alta en mayo. La UD le mantiene la ficha. Con la última salida de Lukovic, la UD tiene dos licencias profesionales libres (dorsales ‘25’ y el ‘11’). Con ficha del filial, figuran Iker Bravo (45) y Pedrola (39). Restan 18 jornadas para el cierre de la competición liguera y los amarillos encadenan 17 fechas en zona de promoción. El reto pasa por sumar 33 puntos, las once victorias de fuego, para ponerse con 72 unidades en el casillero. Una cifra mágica, que ya le valió a García Pimienta.

Relación de los 28 efectivos

Porteros (3): Dinko Horkas, Churripi y Adri Suárez

Defensas (9): Viti Rozada, Marvin Park, Valentín Pezzolesi, Sergio Barcia, Mika Mármol, Álex Suárez, Juanma Herzog, Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez

Centrocampistas (11): Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez, Lorenzo Amatucci, Iñaki González, Manu Fuster, Jonathan Viera, Pejiño, Pedrola, Nico Benedetti, Iván Gil y Ale García

Delanteros (5): Recobita, Miyashiro, Jesé Rodríguez, Sandro Ramírez e Iker Bravo

Noticias relacionadas

Otros jugadores del filial como Carlos Navarro, Arturo Rodríguez, Nicolau, Elías Romero han sido citados sin gozar de minutos en Liga.