Jesé es la luz de la UD Las Palmas para huir de la tinieblas: cuatro goles, una asistencia y mucho 'flow'

Terapia Jesé Rodríguez. El fútbol es cosa de 'flow'. Cuatro goles y una asistencia en el expediente del '10' en pleno proceso de declive de la UD Las Palmas -que ha pasado del coliderato a la quinta plaza y esta noche puede caer a la sexta si gana el Málaga en Anduva-. En esta fase crítica del catenaccio de Covadonga con cuatro jornadas sin ganar, hay un rostro que va a más. Jesé vive en otro universo y se desmarca de la depresión pío pío. En la última contienda ante la Real B, se fabricó de la nada una asistencia para Kirian Rodríguez, que logró enmendar su error con el empate redentor.

Mientras Barcia y Mika, que vuelven este sábado ante el Burgos en el Gran Canaria (15.15 horas, LaLiga TV), eviencian un descenso en su nivel competitivo, Jesé va para arriba. En San Sebastián fue el mejor y ante el Córdoba, arrancó desde el banquillo y logró un tanto que fue anulado por posición ilegal por unos centímetros. Doblete ante la Cultural Leonesa, en el mejor primer tiempo de la temporada -4-0 en el ecuador del pulso ante los del Cuco Ziganda-, zarpazo ante el Zaragoza en la última victoria liguera (4 de enero) y una obra de arte para desnudar al Dépor de Yeremay ante 25.193 almas en Siete Palmas.

Exploración táctica con Iker

Dos de los mejores fotogramas de la temporada cuentan con la presencia del '10': la tormenta tropical en Siete Palmas con cuatro dianas en 37 minutos ante la Cultural y el empate ante el poderoso Dépor. Al término del duelo ante los gallegos, Luis García valoró que sus jugadores eran "la leche" y la UD había alcanzado la máxima cota de la excelencia. Sin embargo, luego llegaron las derrotas ante el Racing y Córdoba. Dos reveses a los que añadir la igualada ante un filial como la Real B.

Desconexión y Jesé como faro para recuperar el ADN más competitivo. Un ganador nato, que siempre figura en la diana de la controversia. Un legionario de Gucci que será titular el sábado ante el Burgos, otro rival directo por la promoción, y que está dirigido por Ramis, expreparador del CD Tenerife.