Pulso de alto voltaje para Luis García en la UD Las Palmas: el rey quiere recuperar la corona del manicomio

Primer match ball para Luis García Fernández en la UD Las Palmas. El estratega ovetense afronta el sábado ante el Burgos en el Gran Canaria (15.15 horas, LaLiga TV) su primera contienda de alto voltaje en el banquillo pío pío. Van cuatro jornadas sin ganar -un punto de doce- y llega un rival directo como el burgalés, con punto menos que los amarillos. Con 39 unidades, la UD late en la quinta plaza y se cita con el octavo de la plaza (38). Tras el 0-0 de la primera vuelta en El Plantío, es un pulso de seis puntos.

Está en juego sepultar la depresión, el cuadro isleño cerró la primera vuelta como colíder, y el 'golaverage'. Este extremo resulta crucial cuando restan 18 finales para el término del campeonato. Los cálculos apuntan a once victorias cuando restan 18 jornadas. El reto es besar la cifra de los 72 puntos, la llave mágica que abrió el cielo de Primera para Pimienta en mayo de 2023.

Vuelven los zagueros de acero

Luis García se destapó en la primera vuelta como el estratega de moda y patentó el catenaccio de Covadonga. Tras insistir que la premisa pasaba por "ser los más cuerdos del manicomio", para la afición del Gran Canaria, el ovetense se convirtió en el rey del manicomio. Con solo trece tantos encajados en 21 jornadas, Mika y Barcia, que vuelven este sábado, se disfrazaron de comandantes.

En el caso del catalán, finaliza contrato en junio y el vigués, cedido por el Legia Varsovia polaco, tiene apalabrada su continuidad. Con el salto de categoría, seguirá de amarillo. ¿Qué debe retocar Luis García para frenar la sangría de goles recibidos? En las primeras tres contiendas de la segunda vuelta, van siete tantos en contra (lo que deja una media de un tanto cada 38' cuando en la primera vuelta, se encajaba cada 145'). Con Viti Rozada lesionado, Marvin Park no ofrece la seguridad que brinda el asturiano.

La kriptonita: los rivales saben cómo parar a la UD

El plan 'A' ha sido detectado por los rivales Racing o Córdoba. Presionar de forma salvaje y generar un cortocircuito en la zona interior. La táctica pasa por generar por dentro, olvidando a puñales como Pedrola, Pejiño o el propio Ale García. La opción de Kirian por Enzo ofreció más control y la UD solo encajó tras un desliz del centrocampista de Candelaria, que luego lo enmendó con el tanto de 1-1 con asistencia de Jesé Rodríguez. El Bichito es intocable en un frente ofensivo que se apaga. Van cuatro goles en cuatro jornadas.

Un tanto cada 90 minutos y la última portería a cero fue ante la Cultural Leonesa (4-0, 20 de diciembre). Duelo de seis puntos ante el Burgos y luego una salida a Anduva (domingo, 15 de febrero, 13.00 horas) ante un Mirandés colista. Luego viene el Castellón, otro hueso por la gloria del salto de categoría. Va segundo clasificado y se impuso a la UD por la mínima en Castalia (1-0).

Reivindicación y el encaje de los fichajes

Luis García encontró sitio a Enrique Clemente y a Ale García en la primera vuelta. Desde la pretemporada lo tenía claro. Acertó de pleno. Ante la marcha de Lukovic, Jesé asegura espectáculo. Apostó por Iker Bravo ante el Córdoba y el movimiento fue ruinoso. Pedrola no ha sido titular y Benedetti se perdió las últimas jornadas por unas molestias. Miyashiro gozó de un leve protagonismo ante el Códoba (13' en su debut) y no jugó ante la Real B.

El encaje de los fichajes invernales conforma la cuenta pendiente de un estratega que ahora debe ejercer de bombero. Un quinto pulso sin victorias es una cuesta empinada. Perder sacaría a la UD del playoff tras 17 jornadas consecutivas en la zona de privilegio. El rey del manicomio de Segunda quiere recuperar su corona.