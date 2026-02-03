La UD Las Palmas acumula 29 fichajes en menos de dos años: de Fuster a Miyashiro

29 fichajes en 19 meses. De Manu Fuster a Taisei Miyashiro. La UD cerró ayer el mercado invernal con cuatro altas -Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y Taisei Miyashiro- y cero movimientos sobre la bocina. A los cuatro rostros de esta ventana, cabe añadir los once que llegaron el pasado verano para dejar la cifra final en quince. En lo referente a la pasada temporada, con el reto de la permanencia que luego resultó frustrada, se alcanzó la cifra de catorce altas: doce en verano y dos en invierno.

El club amarillo acumula 29 fichajes en los últimos 581 días desde el 1 de julio de 2024 hasta ayer, fecha en la que se echó el cierre. La UD cuenta con dos licencias libres y en el pasado verano cerró las incorporaciones de Adri Suárez, Adam Arvelo, Edward Cedeño, Lorenzo Amatucci, Milos Lukovic, José Antonio Caro ‘Churripi’, Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Cristian Gutiérrez, Barcia y Jeremía Recobita.

En la pasada temporada 24-25, el primer fichaje fue Manu Fuster. Luego llegaron, en esa ventana de verano, Jasper Cillessen, Viti Rozada, Scott McKenna, Dário Essugo, Fábio Silva, Dinko Horkas, Oli McBurnie, Álex Muñoz, Jaime Mata, Adnan Januzaj e Iván Gil. Para completar el plantel, llegaron en febrero de 2025, Stefan Bajcetic, cedido por el Liverpool, y el defensa galo Andy Pelmard. Son los 29 fichajes en cuatro ventanas.

De las altas de la 24-25 (14), siguen en el plantel, una vez consumado el descenso, un total de cuatro futbolistas: Manu Fuster, Gil, Viti Rozada y el meta Horkas -uno de los más brillantes en este curso, con los amarillos en la quinta plaza de la tabla-. De las quince contrataciones de este curso, hay tres que ya no siguen como Adam Arvelo (cedido al Unionistas de Salamanca de Primera RFEF), Cedeño (que se marchó al Albacete y se lesionó en el primer entrenamiento) y el ariete serbio Milos Lukovic (se puso fin al préstamo con el Racing Club de Estrasburgo y voló al Preston North End FC de la segunda división inglesa.

Ventas de patrimonio del vivero: el verdadero negocio

Al gran rendimiento del meta Horkas -el mejor de la UD en esta temporada-, cabe sumar la aportación de Sergio Barcia (2.049’), que solo se perdido una jornada por sanción federativa. En esa línea de fichajes bomba, figura Lorenzo Amatucci (1.998’). El centrocampista italiano ha conformado una pareja con Enzo que maravilló en la primera vuelta del campeonato. En el caso de Mata, rescindió con la UD el 21 de diciembre de 2025 y dejó en su expediente 33 pulsos ligueros (treinta en Primera y tres en Segunda) con cero dianas.

Por su parte, el paso de Fábio Silva conformó un acierto en toda regla y logró diez dianas en la 24-25. Cedido por los Wolves, en la Isla se revalorizó y fue traspasado en julio al Borussia Dortmund por 27 millones. Un caso similar al de Dário Essugo, que llegó del Sporting Club de Portugal y dejó actuaciones convincentes, así como una facilidad pasmosa para ponerse apuros. El club luso lo traspasó al Chelsea por 22 ‘kilos’ y solo disputó los tres partidos del Mundialito de Estados Unidos del verano.

Noticias relacionadas

Se bajó con catorce incorporaciones y la venta de Moleiro al Villarreal por 16 millones. En el verano de 2024, se vendió a Saúl Coco por siete al Torino. A pesar de contar con seis jugadores de la tierra en el último once de la UD contra la Real B -Álex Suárez, Herzog, Kirian, Viera, Ale García y Jesé-, no ha debutado ningún platanito a las órdenes de Luis García Fernández en Liga. El último rostro de la factoría que jugó un duelo liguero fue Valentín Pezzolesi con Diego Martínez contra el Barça en Siete Palmas, el 22 de febrero de 2025.