El Gran Canaria como juez ante el bajón de la UD Las Palmas: 7.000 menos que con Pimienta y los pitos como advertencia

Y en medio de la crisis, el Estadio de Gran Canaria. La UD Las Palmas regresa este sábado (15.15 horas, LaLiga TV) al feudo amarillo para medirse al Burgos —octavo en la clasificación con 38 puntos, uno menos que el conjunto grancanario—. En las gradas y a modo de jueces, los aficionados que han demostrado estar en las duras y en las maduras, pero que también ha dejado clara la condición de ser exigentes con un equipo que no está pasando por el mejor momento deportivo. Después de un mes sin conocer la victoria, la visita del Burgos es un buen pretexto para cambiar la racha negativa y devolver al público la ilusión por un ascenso más que ansiado.

Aficionados amarillos en Zubieta / La Liga

Los datos de afluencia han bajado con respecto al último año en Segunda División (2022/2023). Esa temporada, con García Pimienta al timón, la UD consiguió una media en las gradas del Estadio de Gran Canaria de 20.835 espectadores. En los primeros doce partidos que disputaron en casa, la media de aficionados que presenciaron el juego del equipo desde el feudo amarillo sumaron los 239.036 seguidores. Este curso, sin embargo, la media en las gradas por partido es de 19.332 aficionados, y en los primeros doce duelos en casa se han contabilizado 231.988, lo que viene a ser 7.048 menos que el último ascenso.

Este curso, el Gran Canaria se posiciona como el quinto estadio que más aficionados ha logrado meter, por detrás del Málaga, Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Una ocupación que no llega al 60% y que tuvo su mejor entrada ante el Deportivo de La Coruña con 25.193 almas. Ante el Córdoba, la afición se desinfló y la afluencia se quedó en los 18.449 espectadores, los mismos que pasaron por los pitos y los aplausos en 90 minutos de tensión y desgaste con la segunda derrota consecutiva de la temporada en la era del técnico Luis García.

Una victoria 49 días después

La UD Las Palmas regresa, por lo tanto, al calor de su público en uno de los momentos más complicados del curso. La afición no celebra una victoria en el feudo de Siete Palmas desde el pasado 20 de diciembre, cuando Jesé hizo las delicias de un equipo que alzó el vuelo y despidió el 2025 de la mejor manera con goleada incluida (4-0). Desde entonces, el público amarillo ha visto cómo el equipo ha pasado de estar en la cima, a desvanecerse, pasando de la velocidad de juego a un esquema que va al golpito y sin prisa por ganar.

Los aficionados de la UD Las Palmas celebran en las gradas / Jose Carlos Guerra

Un público que este año ha mostrado su cara más agradecida, pero también la más disconforme cuando las cosas no iban bien. Los pitos siempre fueron una advertencia cuando venían curvas, tal y como sucedió ante el Córdoba yendo al partido más reciente. También la ha cogido la afición con determinados jugadores, con pitos que han ido dirigidos al capitán Jonathan Viera o a Jesé, siendo los más señalados cuando las cosas van bien y cuando van mal.

La ocupación del feudo amarillo no llega al 60% en cada partido y la mayor entrada fue ante el Deportivo

Con el reto de conseguir 11 victorias en las 18 jornadas que restan para lograr el ascenso directo a la categoría de oro, el truco pasa por hacerse fuerte en casa, con un escenario que conocen a la perfección y ante una afición que apoya a la UD allá donde va. Nueve pretextos para creer en un equipo que durante la primera vuelta mostró sus mejores galas poseyendo la mejor defensa de Segunda.

La UD Las Palmas de Luis García quiere volver a bailar con el balón bajo los pies y regresar a la senda de la victoria un mes después de la última, y 49 días después de que se lograra la última en el Estadio de Gran Canaria. Luces, cámaras y acción.