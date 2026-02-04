Luis García se olvida del amuleto Pejiño en la UD Las Palmas

Pejiño no sale en la foto de la crisis de la UD Las Palmas. El jugador talismán de Luis García, el mismo que este curso ha tenido protagonismo en 17 de los 24 partidos posibles con un balance de 682 minutos, un gol y tres asistencias, lleva ausente los últimos dos partidos. Una ausencia que coincide con el naufragio de una UD que no sabe lo que es ganar desde hace un mes. La última vez que los de Luis García recogieron los tres puntos fue en La Romareda ante el Zaragoza el 4 de enero y desde entonces la racha de victorias se ha ido perdiendo hasta llegar a cifras que hacen temblar el ascenso directo: en este mes de enero los amarillos solo han logrado cosechar cinco puntos de los 15 que estaban en juego.

Jesé festeja su tercer tanto del curso con Pejiño. / CIERZO VISUAL

El de Barbate, que fue uno de los amuletos del equipo en momentos complicados —anotó el gol de la victoria ante el Valladolid y colaboró con asistencias en las victorias de la primera vuelta ante la Real Sociedad B, Racing de Santander y Cultural Leonesa— lleva dos partidos apagado o fuera de cobertura en los planes del técnico ovetense Luis García. La incorporación a la plantilla de los nuevos fichajes y la conexión Fuster-VieraAle García han dejado fuera de la ecuación a un Pejiño que tiene el don de aportar velocidad, generar espacios y abrir el campo.

En el mes de noviembre y principios de diciembre, fue uno de los hombres de Luis García, llegando a encadenar hasta seis titularidades seguidas —tres victorias, dos empates y una derrota—. Una racha que se cortó en el encuentro ante el Ceuta, cuando los amarillos vivieron una odisea hasta llegar al destino. Sus 90 minutos en el banquillo hicieron recular al técnico ovetense, y una semana después, en el Gran Canaria ante la Cultural Leonesa volvió a apostar por él. El resultado fue positivo: un 4-0 y la mayor goleada de la UD para despedir el año junto a su gente.

El amuleto de la suerte

Tras el parón navideño, Pejiño volvió al once inicial para la visita al Zaragoza, y el resultado volvió a ser favorable para un equipo que ya empezaba a soñar en grande. Con el Deportivo de Yeremay amenazando, el de Barbate demostró nuevamente su potencial pero esta vez la UD no pasó del empate. Todo cambió en Santander, cuando Luis García empezó a contar con sus nuevas incorporaciones invernales y decidió hacer cambios en la ecuación que hasta entonces funcionaba. Y llegó el tropiezo en una tarde en la que 'Peji', como le llama García, tan sólo disputó los últimos 31'.

Pejiño. / Omar Arnau

Suplente ante el Córdoba (1-2) y con un minuto de renta ante la Real Sociedad B (1-1), Pejiño ha pasado de ser una de las soluciones a una incógnita en la que queda muy claro ese discurso de que solo pueden jugar once jugadores. Una figura que ha estado respaldada por un Luis García que le ha nombrado en reiteradas ocasiones en sala de prensa, todas ellas pala halagar su rendimiento y su peculiaridad dentro del terreno de juego. «Es un tío especial, un tío peculiar, pero también es un jugador diferencial» aclaró en el mes de noviembre.

Noticias relacionadas

Pejiño, además, es uno de los siete jugadores de la UD Las Palmas que finaliza contrato el 30 de junio. El curso pasado, con la UD en Primera División, no contaba en los planes de Luis Carrión ni Diego Martínez más adelante, por lo que en el mercado invernal salió en calidad de cedido al Elche para disputar 12 partidos y anotar un gol. En ese periodo, fue partícipe del ascenso del conjunto ilicitano. En verano, volvió a la UD de la regeneración y fue uno de los hombres que Luis García recuperó, devolviéndole su mejor versión con minutos. El de Barbate tiene una nueva oportunidad el sábado ante el Burgos en un partido en el que a los amarillos solo les sirve ganar.