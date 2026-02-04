Paciencia con Sandro Ramírez en la UD Las Palmas: no estará ante el Burgos

Paciencia con Sandro Ramírez. El estreno más esperado de la temporada se aplaza una nueva semana. El killer de la UD, que lleva 21 días con el grupo, causa baja el sábado ante el Burgos en el Gran Canaria (15.15 horas, LaLiga TV). Intervenido con una artroscopia el pasado julio en Barcelona, disputó su último partido el 13 de mayo en Nervión ante el Sevilla. El pasado 21 de enero ya tenía el alta competitiva.

Sandro Ramírez, en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, durante una de las sesiones de recuperación. / LA PROVINCIA / DLP

Lleva 267 días sin jugar y el último mes había resultado tremendamente alentador. Incorporado con el resto del plantel de Luis García Fernández, todo hacía pensar que estaría este sábado en la convocatoria, pero finalmente causa baja. Se suma al contratiempo de Viti Rozada -aquejado de una rotura muscular en el cuádriceps del muslo derecho que se provocó en El Sardinero-, que ya se ha perdido los pulsos ante el Córdoba y Real Sociedad B.

Sandro contabiliza 215 duelos en Primera y 82 en la categoría de plata. En la pasada temporada, logró nueve dianas y tres asistencias.

Particular 'via cruxis'

Llegó al final del curso con un dolor importante en la articulación y optó por un tratamiento conservador que lo alejase del quirófano. Ya en Marbella y en el segundo día de la pretemporada, sintió una molestias y se optó por una artroscopia, que fue realizada por el prestigioso doctor Ramón Cugat en la Ciudad Condal. En octubre, comenzó de forma paulatina a realizar sesiones de trabajo físico.

Diversos contratiempos han retrasado su debut en este curso tan accidentado, el último a finales de diciembre, tras la vuelta de las vacaciones. El presidente de la entidad grancanaria Miguel Ángel Ramírez lo explicaba de esta manera: «Trata de activar todo su físico para estar al nivel de la élite y sintió un pinchazo. Estos contratiempos musculares son habituales».

El técnico Luis García ya avanzó que la situación era tremendamente positiva y se le esperaba para las últimas citaciones ante el Córdoba y Real Sociedad B. El atacante, 32 duelos en el FC Barcelona, finaliza contrato con la UD el próximo 30 de junio. Desde la dirección deportiva se confía en la recuperación de este cañonero que jugó un rol fundamental en el ascenso de 2023. El canterano hizo un tanto fundamental en Ipurúa ante el Eibar que allanó el camino hacia la máxima categoría.

Tras llegar cedido por el Huesca, con el salto de categoría, la UD compró a Sandro por un millón. El 30 de junio acaba su contrato, una situación idéntica a la de Mika Mármol, Churripi, Pejiño, Jesé Rodríguez o Jonathan Viera. Otros jugadores como Benedetti, Pedrola o Miyashiro cuentan con una ampliación automática con ascenso.

El nuevo mapa del nueve amarillo

«Hay que ser pacientes, el jugador pone todo de su parte y está completando un trabajo meritorio. Pronto llegarán los resultados», realzan desde la caseta amarilla. Pendientes de Jesé o Iker Bravo en esa lucha por el nueve, hay una bala en la recámara que sigue luchando por luz. Sandrator no se rinde. El cuadro grancanario ha sufrido una reforma notable en el frente ofensivo con la marcha de Marc Cardona, Mata y Lukovic. Además, llegaron Iker y Miyashiro. Y falta el más esperado.