Sala de prensa
Kirian se desmarca del discurso conservador de la UD Las Palmas: «En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso»
El '20' amarillo reconoce el objetivo del club, acepta los pitos de la afición y pide calma con la crisis del equipo
Kirian quiere pelear por el ascenso. Lo expresa públicamente y asegura que es el objetivo del equipo pese al discurso conservador de Luis García o del presidente Miguel Ángel Ramírez. “El año pasado me fui dolido por no ayudar al equipo en Primera y mi objetivo personal es devolver al club a Primera División porque es donde estábamos, donde quiero estar y donde tiene que estar la UD Las Palmas. En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso”, apuntó en rueda de prensa.
Un Kirian Rodríguez que el pasado fin de semana anotó su primer gol de la presente temporada, 23 meses después de la última vez. Un gol que llegó dos minutos después de que provocara el gol de la Real Sociedad B con un pase atrás y que ha obligado a uno de los capitanes amarillos a hacer autocrítica. “Siempre he sido autoexigente conmigo, soy el primero que reconoce los errores, me quedo con la parte negativa porque es la que tengo que matizar para que no vuelva a pasar”, indicó.
Sobre la crisis que está atravesando el equipo en estas últimas jornadas, Rodríguez pide calma y se apoya en la idea de que son momentos por los que pasan todos los equipos. “Esta racha ha venido para afianzar el grupo, tenemos que tener los pies en el suelo. Si te metes la presión de ascender está bien, es el objetivo, pero en el día a día tenemos que salir a disfrutar y no con el agobio y el peso de ganar sí o sí”.
El sábado (15.15 horas, LaLiga TV), la UD vuelve al Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que durante el último partido ante el Córdoba se escucharon pitos. Una afición exigente a la que Kirian no tiene nada que reprochar ni decir, siempre y cuando se mantengan las formas. “Mientras no haya insultos (…) A veces hay que apretar y tirarnos de los pelos para ir a una. A veces la gente ve falta de actitud y compromiso, y si creen que tienen que pitar, estoy de acuerdo con lo que exigen”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
- Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
- Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social
- Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
- Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios