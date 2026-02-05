Kirian se desmarca del discurso conservador de la UD Las Palmas: «En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso»

Kirian quiere pelear por el ascenso. Lo expresa públicamente y asegura que es el objetivo del equipo pese al discurso conservador de Luis García o del presidente Miguel Ángel Ramírez. “El año pasado me fui dolido por no ayudar al equipo en Primera y mi objetivo personal es devolver al club a Primera División porque es donde estábamos, donde quiero estar y donde tiene que estar la UD Las Palmas. En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso”, apuntó en rueda de prensa.

Un Kirian Rodríguez que el pasado fin de semana anotó su primer gol de la presente temporada, 23 meses después de la última vez. Un gol que llegó dos minutos después de que provocara el gol de la Real Sociedad B con un pase atrás y que ha obligado a uno de los capitanes amarillos a hacer autocrítica. “Siempre he sido autoexigente conmigo, soy el primero que reconoce los errores, me quedo con la parte negativa porque es la que tengo que matizar para que no vuelva a pasar”, indicó.

Sobre la crisis que está atravesando el equipo en estas últimas jornadas, Rodríguez pide calma y se apoya en la idea de que son momentos por los que pasan todos los equipos. “Esta racha ha venido para afianzar el grupo, tenemos que tener los pies en el suelo. Si te metes la presión de ascender está bien, es el objetivo, pero en el día a día tenemos que salir a disfrutar y no con el agobio y el peso de ganar sí o sí”.

El sábado (15.15 horas, LaLiga TV), la UD vuelve al Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que durante el último partido ante el Córdoba se escucharon pitos. Una afición exigente a la que Kirian no tiene nada que reprochar ni decir, siempre y cuando se mantengan las formas. “Mientras no haya insultos (…) A veces hay que apretar y tirarnos de los pelos para ir a una. A veces la gente ve falta de actitud y compromiso, y si creen que tienen que pitar, estoy de acuerdo con lo que exigen”.