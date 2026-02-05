Del 'veo mucha fiesta' al 'veo mucho biberón'
El primer gol de 'Papá Viera' del curso con la UD Las Palmas: segunda paternidad del capitán
El '21', en la temporada de su retirada y en busca del tercer ascenso de amarillo para hacer historia, vuelve a ser padre a los 36 años tras el nacimiento de Enzo en 2017
El gol de 'Papá Viera' para escapar de la crisis de la UD Las Palmas. El capitán amarillo Jonathan Viera Ramos, considerado el mejor futbolista de este siglo del cuadro 'pío pío', vuelve a ser padre. Tras el nacimiento de Enzo Viera en septiembre de 2017, el mediapunta de 36 años está de enhorabuena por su segunda paternidad.
Esta 25-26 ya se convierte en la edición liguera más emotiva en la carrera del '21', que tiene pensado colgar las botas el próximo 30 de junio con el tercer ascenso a la máxima categoría -un hito sin precedentes-.
Esta noticia de la segunda paternidad del '21' llega en un momento aciago del primer plantel con una secuencia de cuatro partidos sin victorias -el 'síndrome de la coladera' con dos puntos de doce en litigio y siete dianas en contra-. Titular en las últimas ocho contiendas ligueras, y tras igualar los 283 duelos oficiales con la UD de un ilustre como Guedes, Viera aún no ha marcado.
Falló un penalti ante el Dépor y fue retirado con polémica ante el Córdoba. Ya tiene preparada la dedicatoria de su estreno realizador de la 25-26 y será para su segundo vástago.
Ayer, en una de sus cuentas sociales, publicaba un "bienvenido mi hijo" pegando su dedo índice con el de su recién nacido. Una buena noticia, por fin, en la caseta amarilla en una segunda vuelta marcada por la infortunio.
Cumpleaños feliz del 'míster García'
Por otro lado, Luis García Fernández cumple mañana 45 años. El estratega ovetense de la UD Las Palmas, que justo en la jornada del viernes, atiende a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
- Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
- Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social
- Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
- Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios