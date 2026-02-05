El primer gol de 'Papá Viera' del curso con la UD Las Palmas: segunda paternidad del capitán

El gol de 'Papá Viera' para escapar de la crisis de la UD Las Palmas. El capitán amarillo Jonathan Viera Ramos, considerado el mejor futbolista de este siglo del cuadro 'pío pío', vuelve a ser padre. Tras el nacimiento de Enzo Viera en septiembre de 2017, el mediapunta de 36 años está de enhorabuena por su segunda paternidad.

Viera posa con su hijo Enzo, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Esta 25-26 ya se convierte en la edición liguera más emotiva en la carrera del '21', que tiene pensado colgar las botas el próximo 30 de junio con el tercer ascenso a la máxima categoría -un hito sin precedentes-.

Esta noticia de la segunda paternidad del '21' llega en un momento aciago del primer plantel con una secuencia de cuatro partidos sin victorias -el 'síndrome de la coladera' con dos puntos de doce en litigio y siete dianas en contra-. Titular en las últimas ocho contiendas ligueras, y tras igualar los 283 duelos oficiales con la UD de un ilustre como Guedes, Viera aún no ha marcado.

Viera, junto al utillero Ale, en una imagen de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

Falló un penalti ante el Dépor y fue retirado con polémica ante el Córdoba. Ya tiene preparada la dedicatoria de su estreno realizador de la 25-26 y será para su segundo vástago.

Una de las imágenes icónicas de Jonathan Viera en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Ayer, en una de sus cuentas sociales, publicaba un "bienvenido mi hijo" pegando su dedo índice con el de su recién nacido. Una buena noticia, por fin, en la caseta amarilla en una segunda vuelta marcada por la infortunio.

Noticias relacionadas

Cumpleaños feliz del 'míster García'

Por otro lado, Luis García Fernández cumple mañana 45 años. El estratega ovetense de la UD Las Palmas, que justo en la jornada del viernes, atiende a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.