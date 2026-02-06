La afición de la UD Las Palmas quiere hacer del Gran Canaria un Insular: «El fútbol es para vivirlo, aquí la afición juega»

La afición de la UD Las Palmas quiere que en el Estadio de Gran Canaria se vuelvan a vivir aquellas gloriosas tardes del Insular. Cuando el jugador número doce era capaz de ganar partidos, donde la Naciente y Curva estaban en un diálogo constante en lo que a la animación se refería y donde había banda sonora, percusión, banderas, bufandas, pancartas, cánticos... Una serie de iniciativas que marcaban la magia de un estadio en el que la cultura de grada estaba muy presente y que ahora se ha ido perdiendo considerablemente, hasta el punto en el que en ocasiones, el feudo de Siete Palmas enmudece a niveles preocupantes.

A lo largo de esta semana, ha sido el departamento de animación de la federación de peñas de la UD junto a muchas voces de aficionados anónimos los que han puesto en marcha una iniciativa que pretende levantar la grada curva del Gran Canaria. El objetivo es que esa parte del estadio se llene cada partido, de modo que los abonados que no puedan ir cedan sus asientos. Una vez cumplimentado el primer paso, que es llenar de almas la curva, la necesidad de esta propuesta es que el feudo amarillo se convierta en una olla a presión y que los rivales se sientan intimidados.

Una iniciativa que nace de manera formal tras el encuentro que enfrentó a los amarillos con el Racing de Santander en El Sardinero. Ahí, con un amplio desplazamiento de canarios, los aficionados se dieron cuenta de que en la Isla se había ido perdiendo poco a poco la cultura de grada. "Queremos invitar, sin señalar ni ofender a nadie porque cada uno puede vivir la experiencia como quiera, pero queremos recordar que la grada curva del Insular era un motor y queremos reivindicar que nosotros también podemos ser una pieza importante en las victorias. Nosotros también podemos ganar partidos", argumentan aficionados del club.

Unión afición-equipo

Aunque es un sentir generalizado, no ha sido hasta ahora cuando se ha alzado la voz en busca de soluciones. Justo en un momento en el que la UD Las Palmas necesita tener bien cerca a su afición para lograr el objetivo de ascender a Primera División. "Donde quiera que vamos hay ambiente de gala, y nosotros no podemos ser menos. La gente que viene de fuera nos dice que nuestro estadio es muy frío y no podemos permitir eso", apunta Sergio Maccanti, uno de los promotores de la iniciativa. "La Naciente se deja la voz en cada partido y el Estadio no se anima. El Insular era un fenómeno social y un punto de encuentro. Eso se ha perdido y da pena", asegura.

Los aficionados de la UD Las Palmas celebran en las gradas / Jose Carlos Guerra

Según Maccanti, la respuesta de todo esto radica en la televisión. "Nos han metido por los ojos que el fútbol en vez de los aficionados es de la TV y vamos al fútbol a sentarnos y verlo y no es así, el fútbol es para vivirlo, no es un teatro en el que se ruega silencio y apagar los teléfonos, aquí la afición juega", apunta. Es por ello que hoy, a partir de las 13.30 horas en la cantina del acceso a curva, la marea amarilla involucrada en este llamamiento leerá algunas palabras y empezará a calentar motores. Ya dentro del estadio, en el minuto 12, las revoluciones empezarán a subir "para que la gente sea consciente de lo que nos jugamos y lo que está en juego. Aquí tenemos que remar todos".

El poder de incidir en el resultado

Con El Sardinero como punto de inflexión, el objetivo es ir recuperando, poco a poco, esa cultura de grada y hacer del Estadio de Gran Canaria una imitación del Insular. Recuperar ese ambiente ensordecedor, esa unión grada-afición. "El equipo se está reajustando y nos ha demostrado de lo que es capaz. Ahora nos toca a nosotros. Ojalá que la gente se anime, que sientan que van al fútbol para incidir en el resultado", indican aficionados de la UD.

A menos de 24 horas para el pulso entre la UD y el Burgos (15.15 horas, LaLiga TV), en la página web de la UD Las Palmas hay disponibles 296 entradas en curva. Solo figura la Naciente como 'agotada', mientras que Sur alta y los laterales tienen disponibilidad de sobre, al igual que Tribuna.