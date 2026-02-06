La conjura del cumpleañero Luis García y la UD Las Palmas de los valientes: "Mi ambición no tiene límites"

La conjura del cumpleañero Luis García Fernández -que hoy alcanza los 45 años-. El estratega ovetense de la UD Las Palmas confirma la baja de Viera por su reciente paternidad y se aferra al discurso ganador de Kirian Rodríguez. Hizo autocrítica en esta secuencia de cuatro duelos sin ganar -el bajonazo de dos puntos de doce-. "Seguramente habré tomado decisiones que no han sido correctas y a partir de ahí nosotros lo analizamos de igual manera que cuando ganábamos, que cuando nos fuimos a Navidad en ascenso directo y lo analizábamos de la misma manera. Aquí no hay un exceso de análisis cuando perdemos ni hay una falta de análisis cuando ganamos".

Se le trasladó por su controvertido mensaje de que el empate ante la Real B era positivo porque cortaba una secuencia de dos derrotas consecutivas. Lo repitió esta mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y aclara que destila un ADN arrollador. "Mi ambición no tiene límites. Cuando tienes ambición hay crecimiento, hay ganas, hay energía. Tengo mucha energía y tengo ganas de seguir mejorando en el plano personal y a nivel de club". Mañana, desde las 15.15 horas, recibe al Burgos en el Gran Canaria con el reto de cortar la secuencia negativa de cuatro jornadas sin ganar. No se vence desde el pasado 4 de enero ante el Real Zaragoza. Y se suma a la 'iglesia kirianista', la que concibe el reto real del ascenso directo.

"Si lo dice Kirian, le pongo el cuño, como se suele decir. No cabe duda de que ese es el sentir que tienen los jugadores. Es un sentir de ambición, de ganas, de ilusión, y por el que los jugadores no tienen que tener miedo y generarles más presión. Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí haciendo ese tipo de fútbol, ¿nos vamos a parar ahora? No, no es mi idea que el equipo se aparte del camino o juguemos de otra manera. Cuando las cosas no acaban de salir, es cuando hay que creer más".

Luis García Fernández, en imagen de archivo. / LA PROVINCIA / DLP

Ramis, el enemigo público número uno

Luis García aplaude el 'método Ramis' y reclama el máximo respeto al técnico del Burgos y ex del Tenerife. "Merece un respeto tremendo porque es un entrenador con una experiencia espectacular, que ha sacado un rendimiento increíble a todas las plantillas que ha tenido. A la gente le puede gustar más o menos su forma de jugar. Pero en nuestro análisis vemos que es un modelo de juego muy bien desarrollado, con muchísimos detalles, matices y que le permite tener puntos de forma merecida. Ni es mejor una manera que otra. Lo importante es que el jugador lo entienda y ejecute la idea en el terreno de juego. Ramis es un gran entrenador y trasmite perfectamente lo que piensa a su equipo".

Con baja de Viti Rozada y de Sandro, pide un vestuario valiente. "Cuando las cosas no acaban de salir es cuando hay que creer más, es cuando hay que apostar más. Es cuando hay que arriesgar más porque saben hacerlo. Hay que volver a la senda de la victoria, porque es consecuencia de lo que han hecho en el terreno de juego porque no es casualidad". Es la arenga del cumpleañero.

Suárez y Herzog como referentes de furia

El técnico de la UD, que arrasó en la primera vuelta con el coliderato con 38 puntos y solo 13 dianas en contra, recupera a Mika Mármol y a Sergio Barcia. Pero realza el espíritu de superación y coraje de Suárez y Herzog, que suplieron a la pareja de intocables en las tablas de Zubieta. "A los dos centrales Mika y Barcia les ha venido bien ese parón parón para recuperarse después de tantos minutos. Pero también a Alex Suárez y Juanma Herzog les vino bien el jugar en San Sebastián. A los jugadores les he dicho que necesitamos la mentalidad de Álex y Juanma, realzo esa mentalidad de pensar que cada día entreno y me dejo la vida; estoy preparado y me toca jugar un minuto o quince, pero estoy listo. Me toca jugar 90 minutos o lo que se tercie (...) Es la mentalidad que necesitamos, la energía y el positivismo. El creo en ello. En el día a día y en el trabajo. Veremos quién participa mañana, pero dejaron claro que esa mentalidad es la que queremos".

El sistema táctico no se toca. Mantiene la idea de presión elevada, recuperar y jugar en campo contrario. No tolera el insulto y concibe los pitos como una herramienta para crecer. "Los pitos y aplausos los debemos asumir en un espectáculo profesional. No comparto el insulto de ninguna manera. No conocí como futbolista o entrenador a ningún deportista que lo quiera hacer mal. Todo el mundo pone el máximo empeño en hacer las cosas bien. Es muy feo y doloroso ver a niños pequeños que insultan a jugadores o árbitro. Hay poco respeto a los profesionales, con independencia de aceptar los pitos o la crítica. Pero siempre de una manera educada todo sería mejor".