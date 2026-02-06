Kirian, el faro de la vida

El capitán de la UD Las Palmas ha convertido la perseverancia en legado y su historia en un ejemplo de superación, dentro y fuera del campo. Alcanzó su esplendor en el primer año de García Pimienta, marcó con la camiseta amarilla el gol en el Centenario del Tenerife, salió ovacionado del Rodríguez López, un estadio donde todo lo que es amarillo suele ser abucheado, figuró en una prelista para ser internacional absoluto y ganó dos batallas a la vida dignas del Cid Campeador. El ‘20’ ha escrito una historia destinada a ser contada siempre.

Kirian Rodríguez es uno de los referentes: un líder que sostiene al equipo cuando le toca, el capitán de la sonrisa eterna, un faro para quienes entienden que el fútbol, como la vida, también se escribe desde la resistencia. Cada paso en la cantera amarilla lo empujó hacia un destino que hoy parece inevitable: convertirse en símbolo. Su trayectoria es un himno a la superación.

En la cadena de filiales tuvo que ganarse su sitio centímetro a centímetro. Incluso esquivó su posible marcha gracias a una matrícula universitaria. Mientras estudiaba, pidió jugar en cualquier equipo de la base, pese a que tuvo que escuchar que no lo querían. Aun así, se quedó para demostrarles que su fútbol estaba hecho para engrandecer a Las Palmas.

Kirian Rodríguez, con el balón en la mano tras anotar el gol del empate en Zubieta frente a la Real B. / LOF

Aquel niño que celebraba los goles del Tenerife mientras hacía de recogepelotas en el Heliodoro creció con una ambición clara: grabar su nombre con letras de oro en la historia del fútbol. Nunca imaginó que el destino le reservaría ese lugar al otro lado del mar, en Gran Canaria, envuelto en amarillo.

Su talento era innegable, aunque tardó en explotar. Bajo la dirección de Pepe Mel, en un entrenamiento en Barranco Seco, vivió una mañana inolvidable: regates, asistencias y goles en un partidillo que deslumbró a todos. Al subir hacia el vestuario, un tipo que lo aprecia y extraña le dijo, impresionado por lo que acababa de ver: “Si jugaras así en los partidos, serías el mejor”. Kirian, fiel a su humor, respondió entre risas: “Qué cabrón eres”. El problema no era la calidad, sino la constancia. Sus “diabluras” semanales no se traducían en continuidad, y el banquillo —o incluso la grada— era su realidad.

Pero el tiempo, ese juez implacable, le ha dado la razón. Las dificultades —y una batalla personal aún mayor— forjaron su espíritu. Aquel joven que escuchaba, como broma para todos, el mote cariñoso “Pajarito Pupú” en los viajes y en los partidos se ha transformado en un águila imperial, capaz de dominar el centro del campo con su radar futbolístico. Hoy es líder indiscutible, referencia y capitán que inspira. Una prueba más de las maravillas inexplicables del fútbol: la perseverancia convertida en legado eterno.