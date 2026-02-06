El fútbol es otra cosa
Kirian, el faro de la vida
El capitán de la UD Las Palmas forjó su espíritu en la cantera y, tras superar obstáculos, se convirtió en líder indiscutible
Pedro García
El capitán de la UD Las Palmas ha convertido la perseverancia en legado y su historia en un ejemplo de superación, dentro y fuera del campo. Alcanzó su esplendor en el primer año de García Pimienta, marcó con la camiseta amarilla el gol en el Centenario del Tenerife, salió ovacionado del Rodríguez López, un estadio donde todo lo que es amarillo suele ser abucheado, figuró en una prelista para ser internacional absoluto y ganó dos batallas a la vida dignas del Cid Campeador. El ‘20’ ha escrito una historia destinada a ser contada siempre.
Kirian Rodríguez es uno de los referentes: un líder que sostiene al equipo cuando le toca, el capitán de la sonrisa eterna, un faro para quienes entienden que el fútbol, como la vida, también se escribe desde la resistencia. Cada paso en la cantera amarilla lo empujó hacia un destino que hoy parece inevitable: convertirse en símbolo. Su trayectoria es un himno a la superación.
En la cadena de filiales tuvo que ganarse su sitio centímetro a centímetro. Incluso esquivó su posible marcha gracias a una matrícula universitaria. Mientras estudiaba, pidió jugar en cualquier equipo de la base, pese a que tuvo que escuchar que no lo querían. Aun así, se quedó para demostrarles que su fútbol estaba hecho para engrandecer a Las Palmas.
Aquel niño que celebraba los goles del Tenerife mientras hacía de recogepelotas en el Heliodoro creció con una ambición clara: grabar su nombre con letras de oro en la historia del fútbol. Nunca imaginó que el destino le reservaría ese lugar al otro lado del mar, en Gran Canaria, envuelto en amarillo.
Su talento era innegable, aunque tardó en explotar. Bajo la dirección de Pepe Mel, en un entrenamiento en Barranco Seco, vivió una mañana inolvidable: regates, asistencias y goles en un partidillo que deslumbró a todos. Al subir hacia el vestuario, un tipo que lo aprecia y extraña le dijo, impresionado por lo que acababa de ver: “Si jugaras así en los partidos, serías el mejor”. Kirian, fiel a su humor, respondió entre risas: “Qué cabrón eres”. El problema no era la calidad, sino la constancia. Sus “diabluras” semanales no se traducían en continuidad, y el banquillo —o incluso la grada— era su realidad.
Pero el tiempo, ese juez implacable, le ha dado la razón. Las dificultades —y una batalla personal aún mayor— forjaron su espíritu. Aquel joven que escuchaba, como broma para todos, el mote cariñoso “Pajarito Pupú” en los viajes y en los partidos se ha transformado en un águila imperial, capaz de dominar el centro del campo con su radar futbolístico. Hoy es líder indiscutible, referencia y capitán que inspira. Una prueba más de las maravillas inexplicables del fútbol: la perseverancia convertida en legado eterno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
- Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social
- Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
- Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López