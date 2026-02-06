Así se podrá ver el UD Las Palmas - Burgos CF: fecha, horario y dónde ver el partido

La UD Las Palmas tiene esta jornada un partido clave ante el Burgos CF, en el que buscará reencontrarse con la victoria ante su afición y poner fin a la mala racha en la que está inmersa. Los amarillos recibirán a los burgaleses este sábado 7 de febrero en el Estadio de Gran Canaria, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la dinámica de la temporada.

Si no logra sumar los tres puntos, el conjunto 'pío-pío' podría caer fuera de los puestos de playoff. Enfrente estará un Burgos CF que va octavo y pelea por entrar a las posiciones de promoción de ascenso a Segunda División, lo que convierte el encuentro en un duelo decisivo para ambos equipos.

Burgos - UD Las Palmas /

Si los blanquinegros logran asaltar el Estadio de Gran Canaria, superarían en puntos a la UD Las Palmas, que se caería de los puestos nobles si se dan los resultados oportunos.

El partido de ida, disputado en El Plantío, terminó con un empate sin goles. Ahora, el conjunto dirigido por Luis García busca mejorar ese resultado en uno de los momentos más delicados de la temporada.

La UD Las Palmas solo ha sumado dos de los últimos 12 puntos en juego y, desde la victoria por 1-2 ante el Real Zaragoza, el equipo grancanario encadena dos empates y dos derrotas, una dinámica que necesita cortar cuanto antes.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Burgos CF correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 7 de febrero a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).

Dónde ver el partido UD Las Palmas - Burgos CF

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los blanquinegros solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - Burgos CF.