Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Concurso de MurgasCristina Pérez GalcencoVivienda Gran CanariaOcio Gran CanariaAtasco en la GC-1Indigente fallecido
instagramlinkedin

Así se podrá ver el UD Las Palmas - Burgos CF: fecha, horario y dónde ver el partido

El equipo dirigido por Luis García está obligado a conseguir los tres puntos frente a su afición para poner fin a la racha negativa en la que se encuentra

Este es el horario del UD Las Palmas - Burgos CF

Este es el horario del UD Las Palmas - Burgos CF

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La UD Las Palmas tiene esta jornada un partido clave ante el Burgos CF, en el que buscará reencontrarse con la victoria ante su afición y poner fin a la mala racha en la que está inmersa. Los amarillos recibirán a los burgaleses este sábado 7 de febrero en el Estadio de Gran Canaria, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la dinámica de la temporada.

Si no logra sumar los tres puntos, el conjunto 'pío-pío' podría caer fuera de los puestos de playoff. Enfrente estará un Burgos CF que va octavo y pelea por entrar a las posiciones de promoción de ascenso a Segunda División, lo que convierte el encuentro en un duelo decisivo para ambos equipos.

Burgos - UD Las Palmas

Burgos - UD Las Palmas

Ver galería

Burgos - UD Las Palmas /

Si los blanquinegros logran asaltar el Estadio de Gran Canaria, superarían en puntos a la UD Las Palmas, que se caería de los puestos nobles si se dan los resultados oportunos.

El partido de ida, disputado en El Plantío, terminó con un empate sin goles. Ahora, el conjunto dirigido por Luis García busca mejorar ese resultado en uno de los momentos más delicados de la temporada.

La UD Las Palmas solo ha sumado dos de los últimos 12 puntos en juego y, desde la victoria por 1-2 ante el Real Zaragoza, el equipo grancanario encadena dos empates y dos derrotas, una dinámica que necesita cortar cuanto antes.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Burgos CF correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 7 de febrero a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).

Dónde ver el partido UD Las Palmas - Burgos CF

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los blanquinegros solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - Burgos CF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
  4. Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
  5. La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
  6. Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social
  7. Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
  8. Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López

La conjura del cumpleañero Luis García y la UD Las Palmas de los valientes: "Mi ambición no tiene límites"

La conjura del cumpleañero Luis García y la UD Las Palmas de los valientes: "Mi ambición no tiene límites"

Así se podrá ver el UD Las Palmas - Burgos CF: fecha, horario y dónde ver el partido

Así se podrá ver el UD Las Palmas - Burgos CF: fecha, horario y dónde ver el partido

UD Las Palmas: Kirian, el faro de la vida

UD Las Palmas: Kirian, el faro de la vida

El primer gol de 'Papá Viera' del curso con la UD Las Palmas: segunda paternidad del capitán

El primer gol de 'Papá Viera' del curso con la UD Las Palmas: segunda paternidad del capitán

Kirian se desmarca del discurso conservador de la UD Las Palmas: «En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso»

Kirian se desmarca del discurso conservador de la UD Las Palmas: «En mi cabeza no hay otra palabra que no sea pelear por el ascenso»

Luis García se olvida del amuleto Pejiño en la UD Las Palmas

Luis García se olvida del amuleto Pejiño en la UD Las Palmas

El Gran Canaria como juez ante el bajón de la UD Las Palmas: 7.000 menos que con Pimienta y los pitos como advertencia

El Gran Canaria como juez ante el bajón de la UD Las Palmas: 7.000 menos que con Pimienta y los pitos como advertencia

Paciencia con Sandro Ramírez en la UD Las Palmas: no estará ante el Burgos

Paciencia con Sandro Ramírez en la UD Las Palmas: no estará ante el Burgos
Tracking Pixel Contents