Las Palmas-Burgos: Trata de arrancarlo, Jesé...trata de arrancar el Ferrari de la UD por Dios

Parafraseando el '¡Trata de arrancarlo, Carlos...arráncalo, por Dios...' de Luis Moya a Sainz, alguien debe pulsar el 'on' del Ferrari de la UD Las Palmas de los 46 millones. Y todo apunta a Jesé Rodríguez. Drama a la vista. Victoria o la caída del imperio luisista.

La UD de Luis García, 34 días sin ganar y dos puntos de doce, busca erradicar el síndrome de la coladera -siete goles encajados en las tres últimas contiendas- ante un rival directo por el ascenso como el Burgos en un Gran Canaria receloso (15.15 horas, LaLiga TV). Con el golaverage en juego -la contienda de El Plantío finalizó 0-0-,es un pulso clave para certificar la resurrección. Está en juego el honor, la plaza del playoff y de paso acariciar el segundo puesto. Todo o nada en 90’ de puro vértigo. Bienvenidos al show del pánico.

Viti Rozada, Sandro Ramírez y Jonathan Viera -por su paternidad- causan baja y Jesé Rodríguez porta el volante del Ferrari de los 46 millones (presupuesto pío pío). Tras empatar con el Dépor (1-1), sucumbir ante Racing (4-1) y Córdoba (1-2), así como dejar viva a la Real B en Zubieta (1-1), en la sesión vespertina solo vale imponer la lógica de los presupuestos para sepultar la desconfianza. Ramis y su coraza de acero llevarán a los amarillos al límite con el Mirandés (domingo 15 de febrero en Anduva) y el temible segundo CD Castellón (sábado 21) en el horizonte.

Vuelven Mika y Barcia al eje central de la zaga con Marvin Park y Enrique Clemente en los costados. Dinko Horkas, el más regular en las 24 contiendas ligueras, completa la muralla de hormigón de Luis García. El catenaccio de Covadonga se engrasa con aceite 3-EN-UNO ante la amenaza de Fer Niño (cinco tantos) y David González (seis). El bloque burgalés suma nueve puntos de los últimos doce y no pierde en la Isla desde 1979 en Primera y en el Insular.

La previa viene marcada por la arenga de Luis García, que ayer cumplió 45 años, y se declaro fanático de «esos locos que están ahí arriba» en relación a su plantel. Kirian apunta a mantenerse en el once tras ver portería en Zubieta. Falta arsenal y bagaje ofensivo a un candidato que atraviesa el tradicional bache carnavalero. Del enero negro de Diego Martínez al enero negro de Luis García, que tendrá que demostrar que Luis Helguera no se ha equivocado con los cuatro fichajes invernales.

Pedrola vio puerta ante el Zaragoza, el pasado 4 de enero, en la última victoria amarilla en un debut de cine. Iker Bravo y Miyashiro han pasado de puntillas y del Poeta Benedetti no hay verso alguno que valga.Hay margen y recorrido (18 jornadas) para sumar los 33 puntos que son precisos para subir.

Kirian, aportando algo de cordura, recordó que la única meta es el ascenso por la vía directa -como hizo Pimienta en mayo de 2023-. Un canto a la esperanza y a la justicia. El antídoto a un conservadurismo impostado. El Gran Canaria será juez de un proyecto que ya fue pitado ante el Córdoba. El club califa y el Racing pasaron por encima de una UD irreconocible. Las credenciales y las maneras del colíder (32 puntos y trece goles encajados en 21 duelos) se han esfumado.Pero llega el pulso del perdón. Ganar para creer. Ganar para olvidar.