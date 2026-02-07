El Estadio de Gran Canaria señala a Luis García por los cambios de la UD Las Palmas

La afición de la UD Las Palmas dicta sentencia. Era el día señalado en el calendario de un equipo que con el empate ante el Burgos (0-0) ya suma cinco jornadas sin ganar, y se esperaba que fueran los fieles los que juzgaran el juego de una plantilla que está entre la apatía y la frustración. Con 16.778 espectadores ocupando las gradas del Estadio de Gran Canaria, la segunda peor entrada de la temporada —la cifra más baja se produjo en la última victoria de la UD en casa (4-0), el 20 de diciembre con la Cultural Leonesa como rival—, la desesperación y los pitos generalizados se hicieron notar en una segunda parte en la que los cambios no fueron del agrado de los aficionados.

El enfado llegó con un doble cambio en el minuto 63, justo cuando Luis García tomó la decisión de retirar a Jesé Rodríguez del terreno de juego. No entendieron los seguidores de la UD el cambio, menos cuando el Bichito había intentado por activa y por pasiva ver la portería rival. El estadio interpretó que Jesé no era el cambio, y señaló directamente al técnico ovetense por su decisión. En su lugar, para no variar, ingresó un Iker Bravo al que se le sigue esperando a pesar de que ya suma 162’ con la elástica amarilla. De hecho, el ariete catalán no tiró ni una vez a puerta. Jugó 27’ que dejaron indiferente a una afición que mostró públicamente su descontento con un relevo que parece ser ritual. El otro cambio fue el de Amatucci, que había visto la cartulina amarilla, por un Kirian Rodríguez que se quedó en el banquillo de inicio pese a marcar el gol del empate la pasada jornada ante la Real B.

Pero el Estadio de Gran Canaria estalló cinco minutos después y con Pejiño como protagonista. El de Barbate, que volvía a la titularidad con el objetivo de dar un poco de velocidad al equipo, fue sustituido en el 68’ y no se tomó bien ser el elegido. Se quedó perplejo observando el cartelón que lucía su número y con toda la pasividad del mundo pese a que el resultado marcaba un 0-0, se retiró del verde como quien pasea por Las Canteras. Caminó hacia la zona de banquillos sin ninguna prisa y la afición, que entendía que había que darse prisa para remar hacia la victoria, le dedicó una sonora pitada. En su lugar y con más sangre entró un Estanis Pedrola que tampoco ofreció nada diferente.

Fichajes sin pólvora

De los cinco cambios que realizó Luis García —Fuster por Miyashiro, Ale García por Benedetti, Pejiño por Pedrola, Amatucci por Kirian y Jesé por Iker Bravo—, cuatro son los nuevos fichajes invernales de Luis Helguera. Y la preocupación recae ahí, en que el objetivo del mercado era reforzar a la plantilla y que hasta el momento, ninguno de ellos ha ofrecido algo diferente a la UD de la primera vuelta. A excepción de Pedrola, que se estrenó con un gol ante el Zaragoza, el resto parece no haberse adaptado. Un hecho que queda reflejado a la hora de ver los onces iniciales, donde hasta el momento y a excepción de Iker Bravo que fue titular ante el Córdoba, ninguno ha salido de inicio.

A Luis García no le funcionó el plan con los cambios. Ninguno de ellos ofreció nada diferente al equipo. No cuajaron como revulsivos y la UD no dio un paso adelante, sino al contrario. Mientras que en la primera mitad se vio a un equipo enchufado, con ganas y presionando, tras el descanso la llama se empezó a apagar, influenciados también por un público que empezó a desesperarse e hizo notar su enfado. Esta UD ya no engaña a la afición, que se ha ido descolgando poco a poco del equipo hasta el punto en el que ya da igual que el partido sea un domingo a las 20.00 horas o un sábado a mediodía. La cuestión está en que lejos de conseguir lo que Luis García quiere, que es ilusionar, la afición se está empezando a decepcionar con el juego del equipo.

En medio del silencio sepulcral del Gran Canaria, que intentó que la grada Curva se pareciera a la del Insular sin éxito, los aplausos retumbaron en contadas ocasiones. La más clara, con un chute a portería de Clemente desde fuera del área. Tras esa acción, la afición respondió con aplausos. Eso es lo que quieren los amarillos: un poco de acción, que lo intenten, que tiren a puerta sin miedo. Que demuestren que están enchufados y que buscan el gol de cualquier manera.

Un enfado generalizado de una afición y de un Estadio en el que por momentos se dejó de escuchar hasta a la Naciente, que se caracteriza por dejarse la voz sin importar el resultado. Hoy en el Gran Canaria nada sirvió. Ni ver a los cuatro nuevos fichajes sobre el verde, ni el hecho de que la portería se haya vuelto a quedar a cero. La única certeza, a pesar de los mensajes motivacionales de la plantilla y cuerpo técnico, es que la UD Las Palmas lleva sin ganar un partido desde el 4 de enero, que la maratón de Segunda avanza a toda prisa y que Luis García se equivocó con los cambios.