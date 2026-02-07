Luis García rescata a Pejiño y sienta a Kirian en el juicio de la afición a la UD Las Palmas
Barcia y Mika vuelven al centro de la zaga y Benedetti regresa a la convocatoria
Pejiño vuelve al once de la UD Las Palmas y Kirian se queda en el banquillo después de haber anotado el gol del empate ante la Real Sociedad B. El de Barbate, que había disputado un minuto en los últimos dos partidos, sale de inicio en un duelo en el que a los amarillos solo les vale ganar para seguir en los puestos de Playoff.
Vuelven también al centro de la zaga defensiva Mika Mármol y Barcia, ausentes en el último pulso en Zubieta por sanción. Les acompañan Marvin y Clemente. Completan el once inicial Dinko, Amatucci, LoiodiceAle GarcíaManu Fuster y Jesé Rodríguez.
Jonathan Viera, como ya había anunciado Luis García, se queda fuera de la lista. El motivo, su reciente paternidad. El que regresa a la convocatoria es Benedetti, que arrastraba molestias. Desde que llegó al equipo a finales de diciembre, el colombiano solo ha disputado dos encuentros -Deportivo y Racing de Santander-, en los que sumó 20'.
