El fichaje que nadie esperaba / El hijo de la leyenda
Recobita pone fecha para su vuelta en la UD Las Palmas: "En marzo estaré trabajando en la Isla"
El delantero uruguayo, que se lesionó el 10 de octubre en Los Cármenes con rotura del cruzado y lleva su recuperación en Madrid, visita al vestuario en la previa del pulso contra el Burgos; "lo que me pasó fue una catástrofe pero he aprovechado el tiempo"
Jere Recobita visita el Gran Canaria y el vestuario de la UD Las Palmas en la previa del pulso ante el Burgos. Además, confía en sumarse al trabajo con el grupo "en marzo". "Estoy haciendo la recuperación en Madrid y son cosas que le puedan pasar a cualquiera. Lo estoy asumiendo con mucha profesionalidad. Espero volver, tengo unas ganas enorme y ahora tengo que 'hinchar' como nadie. Hablo con muchos de ellos [los compañeros de la UD], me hacen sentir parte y como uno más. En la vida hay que encontrar las cosas positivas; al principio es una catástrofe y luego aprovechas el tiempo. Tratas de conocerte más", valoró en los medio oficiales.
El atacante sufrió una grave lesión de rodilla el pasado octubre ante el Granada en Los Cármenes y se vuelta estaba fijada para abril. Cuenta con ficha (el dorsal 9) y se espera que cuente con minutos en el tramo determinante de la temporada.
Agradece el respaldo del vestuario y se alinea con Kirian a la hora de fijar la meta del ascenso. "Soy más de Kirian, luego tienes una realidad como resalta el técnico y no te puedes volver loco. Pero me quedo más con Kiri (...) Son un equipo muy compacto y los podemos mover y volver locos. Lo están haciendo muy bien".
Recobita reconoce que está sorprendido por el nivel que luce la Segunda División. "Me sorprendió muchísimo, en esta categoría hay jugadores muy buenos. Los equipos están arriba es por su nivel y resta muchísimo". Apuesta por el ascenso de la UD y confía en completar la recta final de su recuperación "en marzo" en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.
