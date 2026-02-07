Siesta con suspense para la UD Las Palmas

Fue a mediados de diciembre, antes de la visita a Ceuta, cuando Luis García reconoció la evidencia de que había un problema de creación ofensiva para, pose de turno, concluir que era culpa suya. Pues bien, han pasado casi dos meses y sigue faltando el paso del diagnóstico al tratamiento. Contra el Burgos, amagó con una terapia leve en forma de Pejiño por la izquierda y un triángulo en el eje con Amatucci en la base y Loiodice y Fuster en los vértices más avanzados. Pero colocar a determinados jugadores en sus teóricas posiciones preferentes no significa que cambie el estilo de juego. Y no cambió.

Si quienes han de construir son los centrales, la propuesta se complica, por más que Barcia y Mármol traten bien el balón. Mientras, los supuestos creadores se ven obligados a esperar de espaldas a la portería contraria y, cuando les llega la pelota, cosa difícil, devolverla hacia atrás. De vez en cuando, se intenta la apertura a banda, pero a compañeros estáticos, sin atacar espacios, que la devuelven al centro en horizontal y vuelta a empezar. Desesperantemente previsibles. Si, para colmo, todo eso se hace a cámara lenta y con pases cortos, cualquier conjunto como el Burgos, con notorias limitaciones, tantas que coloca su 4-4-2 replegado al borde del área, es capaz de plantar cara a base de solo defender y rezar para que un balonazo en largo o una acción a balón parado obre el milagro. Incapaces de hilar pases, los visitantes tan sólo adelantaban líneas cuando Horkas sacaba de puerta y a correr marcha atrás.

Bien es cierto que cuesta mantener ese hermetismo durante un partido entero, tan solo sea por caída de concentración (tres derrotas en las últimas cuatro salidas del equipo de Ramis). Por eso y por empuje más que por juego, la UD gozó de tres ocasiones entre el minuto 25 y el 27, incluido remate flojo al palo por parte de Fuster en la única combinación de ataque posicional de los amarillos. Las otras dos fueron un contragolpe y un saque de esquina.

Lo mismo ocurrió en los primeros diez minutos de la reanudación, a través de Barcia, Jesé y Pejiño, trasladado a banda derecha (único retoque en el descanso), con renuncia a profundidad por la izquierda, donde después apareció Pedrola para que Ale García volviese a la derecha. Cambio de fichas sin cambiar el plan. Las carencias son tales que las ven hasta los más incondicionales aficionados. Las ven y las pitan. Silbadas generales dirigidas al entrenador amenizaron las sustituciones de Jesé, Amatucci y Pejiño mediada la segunda parte. Arreció la protesta colectiva ante la parsimonia del juego local y dos oportunidades malogradas por David González e Íñigo Córdoba.

La siesta acabó en suspense por una caída de Mollejo frente a Horkas en el último minuto, pero el VAR se apiadó, solo faltaba.