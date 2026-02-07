La UD Las Palmas desespera al Gran Canaria y esta depresión no tiene límites (0-0)

Nada de nada. La tarde del perdón fue la tarde del horror. Narcotizados por el 'fútbol miedoso' y disciplinado del Burgos de Ramis. Negados de cara a gol y bronca del Gran Canaria a Luis García. La UD Las Palmas desechó un carrusel de ocasiones y no pasó el empate ante el Burgos (0-0) para encadenar cinco jornadas sin ganar. Palo de Fuster y un Cantero que fue la pesadilla amarilla. El aficionado explota y atiza la parsimonia de un plantel que sigue falto de electricidad.

El balón fue para la UD. El monólogo de la paz. Fuster hizo de Viera y la presión amarilla a la salida de balón del Burgos funcionó. Fue la primera buena noticia de la tarde. A la amarilla a Jesé por su patada de la frustración al balón al palo de Manu Fuster de la portería de Cantero (25').

El atacante valenciano se encontró con un balón de chocolate helado que no puso interpretar. Con Marvin Park y Pejiño abiertos a los costados, la formación de Luis García tenía el pulso en el punto preciso de cocción.

Barcia y Clemente al ataque

En el 28', tiro de Ale García, muy centrado que desbarató Cantero de forma plácida. En el siguiente fotograma, doble ocasión a la salida de un nuevo córner. Primero fue Barcia de cabeza y luego Enrique Clemente. Dos nuevas paradas de gran mérito de Cantero. Un bombardeo en toda regla de la UD, que solo vio cuestionada su superioridad en el 33' por una aparición de Fer Niño ante un atento Dinko Horkas. El 4-4-2 del Burgos no generó problemas para los amarillos, que recuperó sus credenciales de aspirante a la gloria. Fuster y Pejiño portaban el estandarte y fueron los mejores de un primer acto que evocó a la UD del catenaccio de Covadonga de la primera vuelta. Tres ocasiones y un palo. Un canto a la esperanza. En la nota negativa, la errática actuación de Enzo Loiodice.

Marvin Park, que estaba de celebración por sus cien partidos, también se sumaba al toque de corneta. Con diez jugadores por detrás del balón, la paciencia fue el elemento clave en este monólogo de la formación de Luis García. La presión de la UD era coral y coordinada. Solo en el 37', el Burgos abrazó el esférico durante unos minutos. Hasta que cortó Mika y conectó con el capitán Enzo. Falta de Atienza al borde del área y amarilla para el mediocentro visitante. Era la tercera falta de enorme peligro para el cuadro 'pío pío'.

El golpeo de Clemente se estrella en el rostro de Fuster, que precisa de atención médica. Que poco petróleo extrajo la UD de los tres golpeos de falta en tres posiciones óptimas. Insisten los amarillos por dentro y es imposible. Solo desde los costados puedes encontrar el paraíso. Pérdida de Jesé y la salida supersónica de la UD se ha esfumado.

Máximo grado de desesperación

En la segunda parte, Barcia se topó de nuevo con Cantero. Enrique Clemente peinó el esférico y el zaguero vigués no fue contundente (51'). En el 53', Pejiño se queda a medias y no completa el disparo. En el 55', el extremo de Barbate, cuando tenía tiro, opta por el pase interior y la acción se diluye para desesperación del respetable. En ese ambiente hostil, nadó Pejiño hasta que fue retirado bajo un torbellino de silbidos. El Gran Canaria no entendió la falta de dinamismo del gaditano, que no entendió su retirada. Y unos minutos antes, también se pitó la salida de Jesé Rodríguez para que Iker Bravo gozase una nueva oportunidad.

Mientras la formación de Luis García Fernández insistía en su arista más solidaria, pase de Fer Niño y el remate de David González se marcha rozando el palo. Disparo de Córdoba y Dinko Horkas evita el drama con un paradón al palo derecho de la Naciente. Pérdida de Kirian Rodríguez, en su intento por dar con Pedrola, el balón se fue fuera. Explotó el Gran Canaria y ese tramo final se convirtió en una pesadilla. Remate de Miyashiro y una caída de Mollejo que fue reclamada como pena máxima en el 96.