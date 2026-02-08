Jesé, el meritorio que siempre es sustituido en la UD Las Palmas

Señalado en los cambios de Luis García y defendido por la afición en el último encuentro de la UD Las Palmas. Jesé Rodríguez, un meritorio que siempre es sustituido y que este curso no ha completado los 90 minutos pese a que su estado físico le avala. El Bichito, que tuvo que esperar hasta el 14 de diciembre ante el Ceuta para recibir el premio de la titularidad y que ya acumula siete, ha sido el primer cambio en tres ocasiones: Ceuta, Racing de Santander —señalado según finalizó la primera mitad— y Burgos este fin de semana, cuando el Estadio de Gran Canaria explotó contra un cambio que no se terminó de entender.

El Bichito, que este curso acumula 16 partidos, cuatro goles y una asistencia, no ha completado ningún partido en la era Luis García. Algo que sí han hecho Ale García —ha jugado los 90 minutos en nueve ocasiones y ha disputado 20 partidos— o el ex amarillo Milos Lukovic, que antes de su adiós a la UD en el mercado invernal había jugado 17 partidos (1.173’), firmando cuatro goles y ofreciendo una asistencia. Casi los mismos números que el ‘10’ a falta de dos partidos. La diferencia entre ambos es que Milos participó en 14 titularidades y tan sólo fue sustituido en tres ocasiones.

Lejos de los cambios que señalan a Jesé están todas aquellas veces en las que el ex del Real Madrid y dos veces campeón de Europa ha tenido el foco de atención sobre su figura. Desde que la UD anunció que volvía al equipo en el mes de julio, la exigencia sobre su juego ha sido elevadísima. Críticas y comentarios que obligaron al Bichito a mostrar su mejor versión y a hablar sobre el terreno de juego, un hecho que desde el principio dejó claro que haría: «Todas las opiniones son respetables. Me toca demostrar en los entrenamientos y en el campo para revertir todas las opiniones y que la gente me apoye con mi rendimiento. Hay que echarle ganas, corazón y coraje», expresó en su presentación.

Darlo todo por la UD

Y lo hizo. Prometió sudar la camiseta de la UD «hasta que no pueda más» y darlo todo. Y la afición del Gran Canaria, tan exigente como siempre, lo respetó y le dejó expresarse. Jesé se perdió los dos primeros partidos de Liga por una lesión, entró en la lista en la tercera jornada y no fue hasta la cuarta cuando redebutó con la elástica amarilla. Seis minutos ante el Burgos que le supieron a poco y de nuevo al banquillo. Reapareció ante el Leganés (21’) y Almería (12’), fue suplente una semana después ante el Cádiz y se perdió los cuatro duelos siguientes por una nueva lesión. Pero tras recuperarse el sol volvió a salir para un Jesé que demostró que su estado físico había mejorado de manera significante.

Jesé Rodríguez es sustituido en el partido ante el Burgos / Jose Carlos Guerra

Desde la visita del Racing de Santander al Estadio de Gran Canaria el 9 de noviembre, el Bichito lo ha jugado todo. En mayor o en menor medida, dependiendo del plan de partido, como bien hace referencia el estratega ovetense Luis García. Y entre medias, algún que otro incendio. Como cuando tiró el peto en la banda tras darse cuenta de que no iba a ser uno de los cambios tras haberse ejercitado durante todo el segundo tiempo, o cuando tuvo que salir a hacer de bombero frente al Mirandés con tablas en el marcador para disputar dos minutos que no cambiaron el rumbo del partido.

El Bichito tuvo que esperar 18 jornadas para ser titular y entre medias tuvo que hacer frente a minutos residuales

Tras ese episodio, Jesé empezó a ser titular. Lo fue durante cinco partidos hasta la visita del Córdoba al feudo amarillo, cuando Luis García apostó por el recién llegado Iker Bravo. Una cita que terminó de la peor manera: la segunda derrota consecutiva del equipo, Jesé molesto con una suplencia que no merecía después de llevar cuatro goles y un Iker que no termina de cuajar (4 partidos y 162’). Y tras ese tropezón, el técnico reculó y volvió a apostar por lo que estaba funcionando: Jesé en el once inicial.

Ni los goles le respaldan

Pero pese a las siete titularidades en 16 partidos, el Bichito sigue sin completar los 90 minutos de un partido. A pesar de que su estado físico y el propio jugador piden más, ni siquiera los goles son capaces de avalarle. Ejemplo de ello está en el día de la victoria ante la Cultural Leonesa el 20 de diciembre, justo cuando la UD logró la última victoria junto a su afición en el Estadio de Gran Canaria. En ese partido, Jesé fue protagonista con dos dianas y sin embargo, en el minuto 59 fue sustituido. Ocurrió lo mismo ante el Zaragoza y Deportivo, cuando también anotó y fue uno de los cambios.

Jesé Rodríguez festeja uno de sus tantos a la Cultural. / LA PROVINCIA / DLP

Un Jesé Rodríguez que cuando llegó a la UD tuvo que remar y luchar su puesto con Lukovic y ahora que el serbio ha dicho adiós, tiene que hacerlo con Iker Bravo, Miyashiro o Estanis. Justo con tres de las cuatro incorporaciones del mercado invernal de Luis Helguera. A su favor, un rendimiento y unos números que nadie le puede arrebatar, unas ganas que la afición ha empezado a valorar y un amor por el escudo difícil de superar. El Gran Canaria está con él y se lo dejaron saber ante el Burgos, cuando un amplio sector de la grada pitó su cambio.

Noticias relacionadas

El Bichito, por su parte, sigue fiel a su deseo de hablar en el campo. Fuera, algún que otro mensaje en sus redes sociales en los que llama a la unión del equipo y afición. El último de ellos hace cinco días, cuando publicó una serie de fotos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco bajo la frase «insistir». Un Jesé que desde que llegó a la UD en verano no ha parado de luchar por un puesto que, por meritocracia, ha logrado.