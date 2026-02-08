Luis García se queda solo en la UD Las Palmas: pitos, discurso vacío, fichajes sin impacto y a cinco del ascenso directo

Camino de la nada. Camino de quedarse fuera del playoff. Luis García Fernández se ha quedado solo en la UD Las Palmas. Su oratoria tras el último desliz ante el Burgos (0-0), realzando que estaban "en el camino", carece de validez sin victorias. Ya solo cuenta ganar. El cuadro grancanario encadena cinco jornadas sin hacerlo. La última se remonta al 4 de enero ante el Real Zaragoza con el Pedrolazo. Dos derrotas y tres empates han encendido todas las alarmas. El domingo 15 de febrero, desde las 13.00 horas y por LaLiga TV, el examen del colista CD Mirandés que mañana visita al líder Racing de Santander. Soportar seis jornadas consecutivas sin ganar y latir fuera de la zona de promoción, tras 18 jornadas consecutivas en la zona de privilegio, es un garrafón de cianuro. Con 40 puntos y tras los triunfos de Dépor, Castellón y Almería, el ascenso directo queda a cinco puntos -el club cántabro, con un duelo menos, ocupa ahora la segunda plaza-.

La última alegría en el Gran Canaria -donde han volado 17 puntos- se remonta al 20 de diciembre ante la Cultural Leonesa (4-0). Luego llegaron los empates ante Dépor (1-1) y Burgos (0-0), así como la derrota ante el Córdoba. El 4 de enero se tomó el Ibercaja Estadio (1-2) y luego llegó la tarde más humillante del curso liguero ante el Racing en El Sardinero (4-1). Ante la Real B en la Ciudad Deportiva de Zubieta, solo se logró un punto. Este resultado fue aplaudido por Luis García, que concluyó que era "positivo" al cortar una secuencia de dos derrotas consecutivas. Sin hablar claramente del reto del ascenso directo, hasta que lo dijo Kirian el pasado jueves, el padre del 'catenaccio de Covadonga' no ha encontrado acomodo a los cuatro fichajes invernales.

Noticias relacionadas

Añoranza por Lukovic

El Poeta Benedetti, Pedrola, Miyashiro e Iker Bravo siguen al golpito. Salieron Cedeño, Arvelo, Mata, Marc Cardona y Lukovic. En este minuto del campeonato, Iker no mejora a Lukovic. Restan 17 jornadas y tras la visita al CD Mirandés, llega el Castellón, que esta mañana aplastó al Real Valladolid en Zorrilla. Si el Málaga noquea a la Cultural Leonesa, esta noche en La Rosaleda, la UD desciende a la sexta plaza. Cinco fechas sin victorias y los pitos del Gran Canaria. Cada cambio es motivo de incendio. Tras firmar una primera vuelta de nota -colíderes con 38 puntos y solo trece tantos en contra-, Luis García está obligado a revertir la situación. Se viste de bombero para evitar el cero de seis.