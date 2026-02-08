UD LAS PALMAS
Las Palmas Atlético suma un punto ante el Coria pese a merecer más (1-1)
El cuadro amarillo se repuso rápido del gol inicial de los extremeños, pero no supo culminar la remontada pese a tener ocasiones para firmarla
ACAN
Las Palmas Atlético mereció más, pero no pudo pasar del empate ante el Coria (1-1). El cuadro amarillo se repuso del gol tempranero de los extremeños y no tardó en igualar desde la pena máxima, teniendo opciones para culminar la remontada, aunque sin acierto en la definición.
Tras unos compases iniciales escasos de acciones a destacar, llegó el 0-1 en el minuto 11, en un centro desde la izquierda que Killane no atinó a despejar, dejando el balón en bandeja para que Mba lo empujase a la red. Los de Raúl Martín tardaron en reponerse del golpe, pero paulatinamente llegaron con frecuencia al área visitante, rozando el gol mediante un golpeo elevado de Iván Medina y un posterior disparo de Johan a la madera.
La insistencia dio resultado recién cumplida la media hora, gracias a una pena máxima por mano que transformó Elías. Antes del descanso, Johan y Valentín pudieron voltear el tanteador, pero no estuvieron acertados con el remate y el 1-1 se mantuvo al descanso.
Final con ocasiones
Las Palmas Atlético siguió llevando el peso del partido al regreso de vestuarios; sin embargo, cerca de la hora de juego, el cuadro extremeño tuvo la opción de ponerse de nuevo por delante desde el punto de penalti tras un derribo de Valentín sobre Iñaki León. Dawda se encargó del lanzamiento, pero lo envió muy por encima de la portería.
Con el paso de los minutos, el Coria fue ganando terreno en el centro del campo y las ocasiones cesaron, a pesar de que el balón siguió siendo del equipo grancanario. Con un último intento de Cacho, repelido entre Loskos y la madera, concluyó el encuentro.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde
- Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social