Las Palmas Atlético suma un punto ante el Coria pese a merecer más (1-1)

Las Palmas Atlético mereció más, pero no pudo pasar del empate ante el Coria (1-1). El cuadro amarillo se repuso del gol tempranero de los extremeños y no tardó en igualar desde la pena máxima, teniendo opciones para culminar la remontada, aunque sin acierto en la definición.

Tras unos compases iniciales escasos de acciones a destacar, llegó el 0-1 en el minuto 11, en un centro desde la izquierda que Killane no atinó a despejar, dejando el balón en bandeja para que Mba lo empujase a la red. Los de Raúl Martín tardaron en reponerse del golpe, pero paulatinamente llegaron con frecuencia al área visitante, rozando el gol mediante un golpeo elevado de Iván Medina y un posterior disparo de Johan a la madera.

La insistencia dio resultado recién cumplida la media hora, gracias a una pena máxima por mano que transformó Elías. Antes del descanso, Johan y Valentín pudieron voltear el tanteador, pero no estuvieron acertados con el remate y el 1-1 se mantuvo al descanso.

Final con ocasiones

Las Palmas Atlético siguió llevando el peso del partido al regreso de vestuarios; sin embargo, cerca de la hora de juego, el cuadro extremeño tuvo la opción de ponerse de nuevo por delante desde el punto de penalti tras un derribo de Valentín sobre Iñaki León. Dawda se encargó del lanzamiento, pero lo envió muy por encima de la portería.

Con el paso de los minutos, el Coria fue ganando terreno en el centro del campo y las ocasiones cesaron, a pesar de que el balón siguió siendo del equipo grancanario. Con un último intento de Cacho, repelido entre Loskos y la madera, concluyó el encuentro.