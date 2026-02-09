Un 'espabilen señores' en toda regla: la UD baja a la sexta plaza y saldría del playoff con el triunfo del Córdoba

Domingo de calculadoras rotas. La UD baja a la sexta plaza de la tabla de Segunda tras la disputa de 25 jornadas. Con 40 puntos, se ha visto superada por el Málaga CF que se impuso a la Cultural Leonesa (2-1) con un tanto agónico de Larrubia en el 93’ -el cuadro malacitano se impuso 0-1 en el Gran Canaria en la primera vuelta y los amarillos tienen que ir a La Rosaleda en otro pulso de alto voltaje, así como a los Juegos del Mediterráneo y Riazor-.

Primer plano de Luis García Fernández, máximo responsable de la UD Las Palmas. / ANDRES CRUZ

Por su parte, el Almería se deshizo del Cádiz en el Nuevo Mirandilla (1-2) y el Dépor batió al Albacete en Riazor -con un tanto del grancanario Yeremay (2-1)-. El nuevo líder de la competición es el CD Castellón, que aplastó al Valladolid (0-4) en el Nuevo José Zorrilla.

Jesé festeja su cuarto tanto de amarillo. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Para esta noche, el Racing de Santander recibe al CD Mirandés, próximo rival de la UD, en El Sardinero (desde las 19.30 horas). Si la formación de José Alberto López vence recupera el liderato. De tal manera, que el Racing se pondría con 47 unidades por las 45 del Castellón, lo que deja a los amarillos a cinco del ascenso directo. Además, cabe recordar que los de Pablo Hernández visitan el Gran Canaria el sábado 21 de febrero -en la ida en Castalia quedaron 1-0 para los blanquinegros-.

El Ceuta-Córdoba se aplazó por las condiciones meteorológicas que azotaron Andalucía y se busca fecha. El triunfo califa manda a la UD a la séptima plaza. De esta manera, se cortaría una secuencia de 18 jornadas consecutivas con los amarillos entre los seis primeros.

Resumen de la 25ª jornada: de Yeremay a Arribas

El Castellón goleó (0-4) al Valladolid en su casa para dormir líder este domingo a falta de lo que haga esta noche el Racing de Santander, en una jornada 25 de LaLiga Hypermotion que dejó también la coronación de Dépor y Almería. El equipo de Pablo Hernández asaltó con autoridad, tirando de la estrategia y dejando un serio enfado, el José Zorrilla, para sumar 45 puntos por los 44 de un Racing que cerrará la jornada contra el Mirandés. Camara y un doblete de Barri dejaron un 0-3 al descanso que redondeó Brian Cipenga con un golazo.

A la racha del Castellón se sumaron las victorias de Dépor (43 puntos) y Almería (42) por el ascenso directo. El equipo gallego cortó la sequía de triunfos en Riazor bajando la euforia del Albacete copero, con un 2-1 gracias al grancanario Yeremay y un gol en propia.

Noticias relacionadas

Mientras, el buen arranque del Almería en el Nuevo Mirandilla, duelo aplazado el sábado, con los goles de Jon Morcillo y Sergio Arribas, ayudó a los visitantes a frustrar a un Cádiz que tuvo muchas ocasiones como para evitar su cuarta derrota seguida. Por otro lado, la jornada dejó la victoria sobre la bocina de un Málaga que sigue al alza, quinto (41), con un doblete de David Larrubia, el segundo en el descuento, ante la Cultura y Leonesa (2-1). El Sporting de Gijón se pegó al 'Top 6' con la gran actuación de Andrés Ferrari en el 2-1 contra el Huesca en El Molinón.