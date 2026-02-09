La mujer de Luis García se moja con la crisis de la UD Las Palmas: "Es fácil criticar cuando sólo se mira el resultado"

Una declaración de amor y una defensa del trabajo de Luis García Fernández. La actriz María Soto, esposa del técnico de la UD Las Palmas, defendió ayer en Instagram la labor del ovetense al frente del banquillo isleño en plena crisis con cinco duelos sin victorias -tres puntos de quince, descenso a la sexta plaza y que el domingo afronta un pulso clave ante el colista Mirandés en Anduva-. Soto lamenta los pitos del partenón de Siete Palmas, del pasado sábado ante el Burgos, y publica en su cuenta de red social que "estoy orgullosa de ti, sé que muy pronto también volverá a estar contigo tu afición. Arriba d'ellos".

Luis García fue silbado por gran parte del Gran Canaria por retirar a Jesé y por su gestión de los cambios en la recta final de la contienda ante la formación de Ramis -que concluyó 0-0 y eleva a 17 puntos la nómina de unidades que han volado de Siete Palmas-.

"Hay quien opina desde la grada. Es fácil criticar cuando sólo se mira el resultado, pero sé el esfuerzo que hay detrás de cada partido: las horas, la ilusión y el corazón que pones en todo lo que haces. A veces el fútbol es injusto, pero el trabajo de verdad siempre encuentra su recompensa. Estoy segura de que llegará, porque aunque en el momento te decaigas, siempre te levantas y luchas aún más fuerte por lo tuyo. Ahora tus colores son el amarillo y azul [emoticono de dos corazones] Estoy orgullosa de ti, y sé que muy pronto también volverá a estar contigo tu afición. Arriba d'ellos .