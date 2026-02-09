Pulgar hacia arriba: la UD Las Palmas avala a Luis García y no se juega el cargo en Anduva

Luis García Fernández no se juega el puesto en el Municipal de Anduva -domingo 15, 13.00 horas y por LaLiga TV-. En plena crisis de resultados, con tres puntos sumados de los últimos quince en litigio, el respaldo de la UD es absoluto en la figura del estratega ovetense, que fue pitado por el Gran Canaria en la última contienda ante el Burgos (0-0) por sus cambios. Con las victorias de Castellón (líder), Dépor, Almería y Málaga, los amarillos ocupan la sexta posición.

El ascenso directo queda a cinco puntos, cuando el pasado 10 de enero, la UD era colíder de la tabla con 38 unidades. En las cuatro contiendas de la segunda vuelta, el señalado Luis García solo ha sido capaz de sumar dos unidades -las igualadas en Zubieta ante la Real B y el Burgos del hermético Ramis-.

Restan 17 jornadas y 51 puntos. Con este escenario, el pulso del domingo ante el colista CD Mirandés -que hoy se mide al Racing en El Sardinero-, es crucial para mantenerse en la zona de privilegio. El cuadro pío pío encadena 18 jornadas en los puestos de privilegio y puede salir con la victoria del Córdoba en su duelo aplazado de la 25ª jornada.

Comienza la necesidad. Se palpa el drama. Van 37 días sin victorias y han volado 17 puntos del Gran Canaria. Desde la entidad grancanaria, se valora la primera vuelta de Luis García, que logró el récord de imbatibilidad de visitante -encajó la primera derrota en Castalia en la 16ª fecha liguera y a la octava salida-. En Siete Palmas, ante los de Pablo Hernández, hay que ganar y por más de un tanto para encarrilar el golaverage. «Aquí nadie está solo», insiste un alto ejecutivo, que confía en el despertar de un firme candidato a la gloria con 46 millones de presupuesto.

Los pecados de García

Luis García ha cometido errores de bulto como retirar a Jesé cuando no debía. Además, tiene que exprimir al máximo a las nuevas contrataciones, que siguen sin ser determinantes. Los fichajes de Nico Poeta Benedetti, Iker Bravo, Pedrola y Miyashiro tienen que adquirir la temperatura precisa.

Llevan un proceso de aclimatación que convertirá a la UD en un club atómico. A esa capacidad ofensiva, cabe sumar la incorporación de Jonathan Viera -que llegó a la Isla en las últimas horas y estará en el Municipal de Anduva ante el Mirandés- y Sandro Ramírez. El delantero grancanario no ha debutado en esta temporada. Es el fichaje secreto, el que nadie esperar y puede jugar un rol capital como en la temporada 22-23 con Pimienta.

Ante el Burgos, más allá del cabreo del respetable de Siete Palmas, se vio a una UD más enérgica. Implicados en la presión y en la recuperación del esférico. Del palo de Fuster a los remates de Barcia, así como el de Clemente, hay motivos para el renacer. Ale García desperdició otra desde el área y Pejiño se hizo un lío en el instante menos propicio. Atributos que pudieron desestabilizar la balanza. Ramis, en un ejercicio de sinceridad, reconocía en sala de prensa que la victoria de la UD fue lo más justo.

El único camino es... ganar

Máxima confianza en un técnico que luce un discurso con fisuras. Tras empatar ante la formación burgalesa, reiteraba que estaban «en el camino». Ya solo cuenta sumar de tres y dinamitar la depresión carnavalera de la UD. La crisis se gestó en otro enero negro en un escenario cruento muy similar al del pasado curso con Diego Martínez en la máxima categoría -la primera victoria del 2025 llegó el 12 abril ante el Getafe en Madrid-.

Deberes y obligaciones

El empaque presupuestario e histórico de la UD exige una oratoria más ambiciosa. A Luis García le costó seis meses hablar abiertamente de la conquista del ascenso como reto ineludible. Recuperar el colmillo y apostar por un fútbol más vertical. El abuso del juego horizontal ha terminado por desquiciar al Gran Canaria. El bajó de forma de Mika, Barcia, Enzo y Ale García también ha pasado factura. En todo eso debe estar Luis García, que tampoco termina de extraer todo el jugo a las acciones a balón parado. Contra el Burgos, tres faltas desde la frontal terminaron en la nada.

Deberes en la libreta del padre espiritual del catenaccio de Covadonga. La aportación de la cantera en el primer equipo es raquítica cuando la vela chica de Raúl Martín deslumbra en la Segunda RFEF con valores como el internacional sub-19 Valentín Pezzolesi, que estuvo cerca de fichar por la Real Sociedad B, Elías Romero, Johan Guedes o Carlos Navarro.

El reforzado Luis García no se la juega en Anduva. Fichado por Luis Helguera, necesita once victorias en las últimas 17 contiendas para subir directo. Un final perfecto, como el que hizo Pimienta en la 21-22 para jugar el playoff -nueve victorias y dos empates-. El camino es ganar. No hay más excusas.