Fichaje sorpresa
El Racing ficha al ex de la UD Las Palmas Mata para cubrir la baja de Manex
El veterano artillero madrileño de 37 años, que no marcó en Liga de amarillo en temporada y media, pugnará con el grancanario Arana, Villalibre y Giorgio Guliashvili
El fichaje que no vio Gianluca Di Marzio. La nueva vida de Mata y una oportunidad inesperada para el pistolero ejemplar. De descarte amarillo a refuerzo de pólvora para el gran candidato al ascenso. El delantero madrileño Jaime Mata (37 años) ha fichado por el Racing de Santander ante la baja por lesión de larga duración de Manex Lozano -que estaba cedido por el Ahtletic Club de Bilbao al club montañés-.
Mata dejó el club grancanario el pasado diciembre ante la falta de protagonismo y para hacer hueco ante la inminente llegada de los fichajes invernales Iker Bravo, Nico Benedetti o el japonés Miyashiro.
Con dos temporadas en la UD, el ex del Getafe alcanzó los 37 duelos oficiales en los que solo anotó en Copa del Rey -hizo cuatro tantos en un pulso de Copa al Ontiñena de la Regional Aragonesa-. Participó con 30 encuentros y un total de 637 minutos en Primera a las órdenes de Luis Carrión y Diego Martínez en la 24-25. Luego estiró su vínculo en el verano de 2025 ante la sorpresa general.
Al cierre del pasado mercado de verano, se le comunicó que no contaba en los planes de Luis García Fernández. Finalmente, se quedó y participó en tres contiendas en la categoría de plata. Su marcha dejó un hondo pesar en la caseta de la UD, que dejó decenas de testimonios de agradecimiento en las redes sociales.
El papá de la caseta
El técnico ovetense también reconoció la tarea silenciosa de Mata, que ejerció de enlace y de figura de apoyo con los recién llegados, así como con los canteranos Herzog o Iñaki. Figuras de máximo rango como Viera o Kirian reconocieron la labor del delantero internacional madrileño, que coincidió con Deivid, exasesor de la dirección depotiva, en el Real Valladolid -con el que subió a Primera en la temporada 17-18-. En el frente ofensivo del Racing, ahora figuran Mata, el grancanario Juan Carlos Arana, Asier Villalibre y el georgiano Giorgi Guliashvili.
