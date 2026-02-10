El amor como ajuste de cuentas en la UD Las Palmas: María Soto, Aurah Ruiz, Estefanía Reyes...

Mujeres al borde de un ataque de nervios en el planeta UD. Dardos con bombones. El 'yo por mi marido mato' en la UD Las Palmas. Y la historia de un amor de madre con acento francés. La apasionada defensa de María Soto de su marido Luis García Fernández es solo un capítulo del Pasión de Gavilanes más amarillo. El técnico amarillo, pitado por el Gran Canaria en el último pulso ante el Burgos, recibió en Instagram el respaldo ciego de su mujer. En mayo de 2022, la influencer y exconcursante de realities Aurah Ruiz atizó con dureza a Pimienta, que dirigía al club grancanario en aquel curso que terminó en el playoff del 'veo mucha fiesta aquí'.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

La falta de protagonismo de Jesé Rodríguez -que acabó con once tantos en aquel curso 11-12- no fue metabolizada por Aurah que se lanzó al monte en su red social: "Callando bocas...Ver para creer, que injusticia después de todo lo que estás haciendo cada día". La afición del Tenerife le brindó un cántico a la esposa del bicampeón de la Liga de Campeones con el Madrid con el 'Auran, písalo', que provocó la intervención de la Comisión Antiviolencia del CSD.

Viera, junto a su esposa Estefanía Reyes. / LA PROVINCIA / DLP

Por su parte, Estefanía Reyes, que se casó con Viera en 2015, tras consumarse el ascenso a la máxima categoría con el épico 21-J, tampoco comprendió el ostracismo del mediapunta internacional en el Valencia. "Lamentable lo del Valencia CF con @VieraJonathan. Creo que si un jugador merece jugar por méritos propios el club debe darle la oportunidad". Ernesto Valverde y Nuno no detectaron el arte callejero del Mesías que dejaría Mestalla para jugar en el Rayo Vallecano y Bélgica.

Soto y el Arriba d'ellos

La mujer de Luis García no entendio las críticas del Gran Canaria por la retirada de Jesé o el capítulo de pasividad de Pejiño en la banda. Confía en una reconciliación entre el partenón de Siete Palmas y la figura de su esposo, que está a cinco puntos de la zona de ascenso directo tras la recesión carnavalera -tres puntos de quince-.

"Hay quien opina desde la grada. Es fácil criticar cuando sólo se mira el resultado, pero sé el esfuerzo que hay detrás de cada partido: las horas, la ilusión y el corazón que pones en todo lo que haces. A veces el fútbol es injusto, pero el trabajo de verdad siempre encuentra su recompensa. Estoy segura de que llegará, porque aunque en el momento te decaigas, siempre te levantas y luchas aún más fuerte por lo tuyo. Ahora tus colores son el amarillo y azul [emoticono de dos corazones]. Estoy orgullosa de ti, y sé que muy pronto también volverá a estar contigo tu afición. Arriba d'ellos.

Sohpia Loiodice realzó las bondades de su hijo, capitán de la UD. Y una aficionada le recordó que tenía "que buscarse una novia canaria". Que no falte el humor. El centrocampista galo es un apasionado de Las Canteras y un referente de criterio en la medular. Redes sociales, jugadores amarillos y el amor como herramienta de cianuro. Ajustar cuentas. El domigo juega la UD en el Municipal de Anduva ante el colista Mirandés (13.00 horas), tras encadenar cinco jornadas sin ganar. A las 15.00 puede arder Instagram.