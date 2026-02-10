Arana, el delantero impulsivo que pudo fichar por la UD Las Palmas en el mercado de invierno

Juan Carlos Arana, el grancanario de los mil y un titulares. El delantero del Racing de Santander que este mercado invernal estuvo a punto de recalar en las filas de la UD Las Palmas y que ayer fue expulsado a los 8 minutos de saltar al terreno de juego por protestar vuelve a estar en el punto de mira tras una temporada de más sombras que luces, en la que tan sólo ha vestido la camiseta verdiblanca en seis partidos de Liga y cuatro de Copa del Rey.

Su particular vía crucis empezó con una fractura de la base del quinto metatarsiano derecho en el tercer entrenamiento de pretemporada. Una lesión que le mantuvo alejado de la competición hasta el mes de octubre, cuando empezó a tener su primera toma de contacto. Tras su recuperación, la competencia en la delantera le obligó a pasar a un segundo plano, unido a las diferencias con José Alberto López, técnico racinguista.

Y entre medias, sus declaraciones a pecho abierto en las que confiesa que su sueño es jugar en la UD Las Palmas. "Si digo lo contrario mentiría, me veo jugando ahí", confesó hace unos meses. "Defiendo los colores del Racing pero Las Palmas es mi equipo". Unas palabras que dividieron a la afición de su actual equipo: los que vieron lógico que el grancanario quisiera volver a su tierra, y los que le parecieron unas palabras desafortunadas.

El día que pudo ser amarillo

Lo cierto es que Arana estuvo a punto de fichar por la UD en este mercado invernal, con el foco puesto en el partido que disputaron los amarillos en El Sardinero el pasado 18 de enero (4-1). Con la dirección deportiva del club grancanario en busca de delanteros y con Arana al alcance, la operación que finalmente no salió por temas económicos pretendía traer al delantero en calidad de cedido con opción a compra. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2028.

Ahora, en el Racing de Santander, se encuentra con Jaime Mata, el ex amarillo —abandonó la entidad el 21 de diciembre en el marcado invernal con falta de minutos— que podría darle consejos para su fichaje por el club de sus sueños. Una operación que podría acelerarse tras el final de temporada dependiendo de cómo quede la situación de ambos equipos y que cuenta con el visto bueno de un delantero al que la afición de la UD ya reclama.