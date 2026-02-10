Elías Romero: «Quiero renovar con la UD Las Palmas, me siento canario y este es mi equipo»

Acaba de recibir el Balón de Oro canario a modo de reconocimiento a su temporada pasada. ¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a recibir el premio y cómo se entera?

Me escribieron del club para decirme que estaba nominado. A nivel personal estoy muy agradecido por el trabajo no solo del año pasado, sino de toda la vida que llevo dedicándome a esto.

Echando la vista hacia atrás, ¿qué ha sido lo más difícil del camino hasta llegar aquí?

Muchas veces hay que sobreponerse a decisiones que no gustan, a momentos que no te sientes tan importante en el equipo y circunstancias que tienes que superar poco a poco. Pero todo esto es parte del camino y del aprendizaje que te va a llevar a ser un gran futbolista.

Más allá de los goles o las estadísticas del curso pasado, ¿qué cree que ha sido clave para destacar sobrer el resto y ganarse este reconocimiento?

Creo que lo principal ha sido el trabajo constante que he dedicado todo este tiempo para poder llegar lejos. También el hecho de tener un buen círculo familiar y de amigos fuera del fútbol que me hace estar bien centrado y no irme por el camino erróneo.

Elías Romero celebra el gol que convirtió ante el Socuéllamos. / UDLP

Todo futbolista tiene referentes. ¿Hay algún jugador, dentro o fuera del club, en el que se fije especialmente?

Me guío mucho por los futbolistas del primer equipo y me cuesta quedarme con uno en concreto. Siempre me ha gustado mucho Marc Cardona y aunque ya no esté -fichó por el Andorra este mercado invernal-, creo que me puedo parecer a él y que somos perfiles similares a la hora de jugar. También me fijo mucho en Sandro y por supuesto en Jonathan Viera, el capitán.

¿A quién le dedicaría este galardón? ¿Hay alguien que haya sido fundamental en su carrera?

Quiero dedicárselo a mi familia. Hace un par de años que ellos se fueron a vivir fuera y yo me quedé aquí por el sueño de ser futbolista, pero yo les tengo presente todos los días.

Todavía no ha debutado con el primer equipo de la UD. ¿Cree que han sido injustos?

No. Creo que si no he debutado es porque no se ha dado la ocasión. No creo que sean injustos, ellos siempre buscan lo mejor para el club y yo también. Ya llegará el momento.

¿Ve misión imposible debutar este curso con Luis García? Hay otros equipos que apuestan mas por la cantera…

No lo veo imposible. Trabajo cada día para eso, para estar preparado cuando me llamen y poder debutar de la mejor manera. Ojalá se dé algún día.

Termina contrato este mes de junio. ¿Va a renovar?

Sí. Quiero seguir aquí y estar en la UD Las Palmas. Siento que este es mi equipo, vine desde que era muy pequeño, me siento canario y veo a la UD como mi equipo de toda la vida.

Tiene la misma edad que Iker Bravo, uno de los fichajes de Helguera en este mercado invernal. ¿Qué les diferencia?

Iker es un grandísimo jugador, pero estamos en momentos diferentes. Él está más hecho para estar donde está -el primer equipo- y a mí me faltan cosas que él ya tiene. No tengo dudas de que si está ahí es porque se lo ha ganado y se lo merece. A mí me queda por trabajar para poder estar en su lugar.

Es íntimo amigo de Fabio Silva. ¿Cree que va a volver a la UD Las Palmas o es imposible?

No lo sé [risas]. No hablamos de fútbol cuando estamos juntos. Intentamos disfrutar y salir del tema de trabajo para distraernos un poco. Pero sí que me cuenta que el año que estuvo jugando en la UD fue el mejor de su carrera, que ha disfrutado como un niño chico de su etapa. Va a venir seguro, me dice que quiere volver pero no sé si para jugar.

¿Ve al conjunto amarillo ascendiendo en el mes de junio?

Ojalá que sí. Las veces que he estado con el primer equipo se nota como trabajan, el empeño y ganas que le ponen para poder ascender. Cuando pasen esta racha que pasan todos los equipos y empiecen a ganar, nadie les va a parar y confío en ellos.