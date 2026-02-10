La explosión del crack Moleiro: nueve goles, un Mundial a la vista y talento marca 'UD Las Palmas'

1,7 millones por cada gol. Nueve dianas, cuatro asistencias y el centrocampista más determinante de Primera. El exjugador de la UD Alberto Moleiro, traspasado por 16 millones al Villarreal CF el pasado 15 de junio, ha derribado la puerta de la Selección. Oposita al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el próximo 11 de junio, por una aportación espectacular en el Submarino Amarillo.

Es el tercer máximo realizador nacional, solo superado por los azulgranas Ferran Torres (12) y Yamal (10) e igualado con Celta de Vigo (9). Con un físico de maratoniano, el jugador formado en la cantera de la UD ya cuenta con una valoración de mercado de 30 millones.

La tentación de la Premier

Representado por la agencia tinerfeña Boim Football Boutique -ya es el activo de mayor cotización tras superar a Ayoze Pérez (seis kilos de valoración)-, su nombre ya se vincula con la Premier League. Tiene una cláusula de treinta millones y su contrato finaliza el 30 de junio de 2030.

A sus 22 años y 147 duelos con la UD, fue dirigido por Luis de la Fuente en la Selección Sub 21.

El campeón de la última Eurocopa confía ciegamente en el potencial de este atacante sin límites y que debutó en este curso 25-26 en la Liga de Campeones (siete pulsos). «Lo conocemos bien y está capacitado para llegar a la Absoluta, tendrá su oportunidad», valoró el máximo responsable de la número uno del ranking mundial de la FIFA. La España del azulgrana Pedri (37 encuentros con la UD) es la España de Moleiro.

Marcelino García Toral, que también pule la mejor versión del lateral zurdo Sergi Cardona (117 encuentros con la UD), retrata la evolución de Moleiro. Humilde, obrero del regate imposible y una finalización solo para los elegidos con su derecha de oro.

Bautizo galáctico

Un Dios del gol bautizado en el Gran Canaria y que dejó constancia de su habilidad ante Courtois, Tchouaméni y Militao con asistencia de McBurnie en el 1-1 ante el gigante blanco. El mejor lienzo del ciclo carrionista. Ya en el Submarino, ocho dianas con la derecha y uno con la zurda. La aportación realizadora de Moleiro (9) han sido claves para sumar 22 puntos, lo que conforma un 48 % del total.

Es el centrocampista más letal con nueve dianas y cuatro asistencias (13), igualado con Ferran Torres y superando a Oyarzabal (12) y Olmo (12). En el reino de Mbappé (23 goles y cuatro asistencias) y Yamal (10 goles, nueve asistencias), Mole, el ‘20’ del Villarreal está de Selección.

A 120 días del Mundial de las hamburguesas, quiere seguir los pasos de Juan Carlos Valerón (en la cita de Japón y Corea de 2002) y Pedri (en la cita de Catar 2022), los últimos mundialistas con pasado pío pío. La UD como plataforma internacional de talento. Arte Gofio La Piña.

Igualar a Silva

El último tanto de un grancanario en la fase final de una Copa del Mundo se remonta al 2 de junio de 2002 ante Eslovenia en el Estadio Kwangju de Corea del Sur. El golpeo del Flaco para inmortalizarse. Pedri, 38 duelos con España y cinco tantos, alcanzó los 357 en Catar tras ser eliminado por Marruecos en los octavos de final.

El sueño de Luis Enrique terminó en tragedia tras ser apeados en los penaltis. David Silva, que jamás vistió de amarillo, se coronó en Sudáfrica junto al tinerfeño Pedro Rodríguez Pedrito. El Chino tiene dos Eurocopas y un Mundial tras formar parte de la sinfonía de la gloria de la Roja. En este verano, 16 años después de la eternidad del Soccer City (2010), Pedri busca a Moleiro como aliado mágico.