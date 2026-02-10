El Juvenil de la UD Las Palmas desafía a la legión de los nuevos Yamales en el Johan Cruyff

Una llamada a la épica. Barranco Seco contra la industria de los nuevos Yamales. El División de Honor de la UD Las Palmas, dirigido por Héctor Nuez, afronta mañana un duelo de titanes ante el FC Barcelona en la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey de Juveniles. El pulso (17.00 horas) se disputa en el Estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva San Joan Despí con un aforo para seis mil espectadores. A partido único y tras ejercitarse en Barranco Seco, el cuadro de Nuez confía en la proeza.

La UD marcha líder del Grupo Canario y en la pasad ronda de la cita del KO se deshizo del Levante en el Anexo de Siete Palmas. El plantel ya está en la Ciudad Condal. El FC Barcelona, rival del equipo amarillo, lidera el palmarés de la Copa del Rey juvenil con 19 títulos, seguido del Real Madrid (15) y del Athletic (9).

El Betis ha conquistado cuatro ediciones, mientras que la UD Las Palmas se impuso en la de 1972. Por su parte, Celta, Tenerife y Deportivo lucharán por llevar a sus vitrinas por primera vez este prestigioso trofeo.

Los encuentros Real Madrid-Betis y Celta-Athletic Club completarán esta ronda, antesala de la fase final que se disputará entre los días 11 y 15 de marzo. Por su parte, el CD Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Deportivo (18.00 horas).