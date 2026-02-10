Las noches en las que Luis García acertó con los cambios en la UD Las Palmas

Noches de puño en alto. Así hice ganar a la UD con los cambios. Luis García Fernández, en su momento más crítico en el banquillo pío pío -tres puntos de los últimos quince-, tiene cuatro victorias ligueras con su sello en la primera vuelta.

Señalado por el Gran Canaria por su gestión de los cambios el pasado sábado ante el Burgos -retiró a Jesé Rodríguez en el 64 para dar entrada a Iker Bravo y luego hizo lo propio con Pejiño por Pedrola (68’) para enojar aún más al respetable-, sacó doce puntos ante Leganés (0-1), Cádiz (1-0), Eibar (3-1) y Zaragoza (1-2) en el Ibercaja, en la última alegría de la temporada (4 de enero). El domingo, en la visita al Municipal de Anduva (13.00 horas, LaLiga TV), se cumplen 42 días de sequía.

La llegada de los cuatro fichajes invernales -Nico Poeta Benedetti, Pedrola, Iker Bravo y Miyashiro- ha provocado que Luis García se vea en la obligación de meterlos en la rueda. Se fueron Marc Cardona, Mata, Cedeño, Arvelo y Lukovic. Salvo el ariete serbio, ahora en las filas del Preston North End de la segunda inglesa,el resto son mimbres de perfil bajo.

Cada vez que Luis García mira al banquillo para activar una revolución, se disparan las suspicacias. Ante el Córdoba y la formación burgalesa de Ramis, el Gran Canaria la tomó con el estratega ovetense. Avalado y respaldado por el consejo de administración, así como por la dirección deportiva, hay cuatro partidos de la primera parte del curso que sepultan el Luis García timorato.

Charla mágica en Butarque

En la sexta jornada (20 de septiembre), la UD se reactivó en el descanso con la entrada de Viera por Gil. Un movimiento y un cambio radical. Los amarillos pasaron de dominados a dominadores para imponerse por la mínima. Arenga del ‘21’ y gol de Ale García (52’) para resolver la papeleta. Luego entraron Jesé, Cedeño, Cristian y Herzog (ante la lesión de Suárez).

Cissé fue expulsado y Jesé malogró la sentencia en la segunda victoria foránea. Con este tanteador, la UD subía tres puestos a la zona de promoción. En la siguiente jornada, desliz ante el Almería en Siete Palmas y expulsados del paraíso.

Kirian, 244 días después

Ante el Cádiz, gol de Barcia en el 85’ con un córner de Viera (que saltó al césped en el 65’ por Iván Gil). La entrada del ‘21’ fue el primer cambio y luego completó su artillería de movimientos con la aparición de Recobita (65’), el asistente Kirian Rodríguez (77’), Herzog (84’) y Mata (85’).

Viera y el tinerfeño, que regresó tras 244 días de baja por su segundo cáncer, jugaron un rol clave. Revulsivos y estrellas. En el caso de Kirian, dando una lección de superación.

Los cambios ante el Eibar jugaron un rol capital. Clemente cerró la victoria (3-1) con la participación de Kirian, que había entrado en el 79’ por Ale García. Tercer pulso con las tablillas mágicas del delegado Rubén Fontes. Y el cuarto pulso fue en el Ibercaja ante el Real Zaragoza.

El estratega ovetense se inclinó por Pedrola y el extremo se estrenó con tanto. El catalán, que llegó cedido de la Sampdoria, fue el protagonista. A los 26 minutos de pisar el césped, diana y victoria. El Pedrolazo.

El alta invernal entró en el 62’ por Pejiño y marcó en el 88’. Ese fotograma sepultaba el debate del encaje de los fichajes -tan candente en la actualidad-. «Parecía que habíamos inventado la pólvora», relató Luis Helguera, director deportivo amarillo. García tiene que repetirlo, convertir a las incorporaciones en armas de destrucción masiva y volver a ganar 42 días después. Recupera a Viti Rozada y Sandro Ramírez está descartado.

Viera se ejercitó ayer y apura, tras una semana de permiso por su paternidad. Cambios que fueron soluciones en tiempos de agitación. Las noches en las que el estratega de la discordia fue bendito. Con 38 puntos y colíder con el Racing, la UD era invencible. Ahora, a ocho de los montañeses, reina la incertidumbre. La solución reside en la banda. Solo vale ganar. El camino es acertar. Como en las cuatro noches del puño en alto. El domingo, con cada cambio, un nuevo veredicto.