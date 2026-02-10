La UD Las Palmas contra la maldición de Anduva y un colista KO

El renacer de la UD de Luis García Fernández precisa de un episodio histórico: sepultar la maldición del Municipal de Anduva en el octavo enfrentamiento en el feudo rojillo. El cuadro del estratega ovetense, tres puntos de quince y sextos en la tabla, en el peor momento de la temporada, reta el domingo al colista CD Mirandés (13.00 horas, LaLiga TV) para profanar un recinto diabólico. Los grancanarios acumulan seis derrotas y un empate en Anduva en Segunda –de 2013 a 2022–, que ha sido reformado con la construcción de una tribuna principal nueva para 1.800 espectadores, así como mejores en los accesos, banquillos, iluminación y sala de prensa. La inversión de la reforma de la grada nueva es de 2,1 millones, mientras que el coste de la remodelación será de 6,5 kilos.

El Mirandés ha jugado tres partidos en el nuevo estadio, ya que comenzó el curso en Mendizorroza con un pobre balance de seis derrotas, un empate y dos victorias en Vitoria y de nómada errante. Ante el Almería, el pasado 10 de enero, se inauguró el nuevo periplo de local en Anduva con una igualada ante los de Rubi. Luego llegó la derrota contra el Andorra y la última victoria ante el Málaga. El bloque rojillo es el segundo peor anfitrión de la competición de plata con tres victorias, dos empates y siete derrotas (once dianas a favor y 20 en contra). A las órdenes de Antxon Muneta–que llegó tras el despido de Jesús Galván el 10 de enero–, una tímida reacción que deja a los rojillos como colista.

Con Luis García pitado por el Gran Canaria por su gestión de los cambios ante el Burgos y respaldado por el consejo, la UD no tiene margen de error. A falta de 17 jornadas, puede salir de la zona de playoff con la victoria del Córdoba ante el Ceuta. Ese partido aplazado puede elevar el drama de un candidato con 46 millones de presupuesto, y que no gana desde el 4 de enero ante el Zaragoza. Vuelve Jonathan Viera, que contaba con permiso por su segunda paternidad, la opción de Sandro Ramírez sigue siendo una incógnita. El rol de los cuatro fichajes invernales, Iker Bravo, Poeta Benedetti, Pedrola y Miyashiro, irá subiendo con el paso de las contiendas. Minutos para acelerar el acople de un conjunto con serios problemas con el gol. Van cuatro dianas en los últimos 450 minutos de juego. Los tantos de Jesé, Fuster, Ale García y Kirian Rodríguez conforman un botín raquítico. El francotirador de Orilla de Sardina es el máximo realizador de la UD con seis dianas.

Con diez empates, los amarillos son el segundo que más igualada en la categoría de plata, solo superados por el Granada (11). El domingo se cumplen 42 días sin ganar. Una eternidad para una multinacional de la ambición, que no encadenaba cinco jornadas sin ganar en Segunda desde la 21-22 con Pimienta. Tras esa racha negativa, llegaron once duelos consecutivos sin besar la lona con nueve victorias y dos empates. Fue el mejor cierre de la historia en Segunda y valió para jugar el playoff y ser eliminados por el Tenerife.

Siete travesías infernales de la UD en Anduva y un punto de 21 en el Guantánamo de Miranda de Ebro. El cero de siete, ni rastro de una sonrisa. Dieciséis tantos encajados y ocho anotados. Lobera (2), Herrera, José Mel Pérez (2) y Pimienta mordieron el polvo. Ahora le toca al señalado García. Reforzado por el consejo de administración, solo vale cambiar la historia. El Mirandés cayó en El Sardinero y el ascenso directo queda a cinco. El Racing ya te mete ocho puntos.