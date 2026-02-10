Viera regresa de Estados Unidos y se alista para Miranda

Agarrados a Viera. El Mesías está de vuelta para el infierno de Anduva. El capitán de la UD Jonathan Viera Ramos, que causó baja ante el Burgos con permiso del club por su reciente paternidad, se suma hoy al trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Su ausencia en Siete Palmas cortó una racha de ocho partidos consecutivos de inicio. Tras regresar de Estados Unidos, se espera la mejor versión del ‘21’ para tumbar el domingo al CD Mirandés (13.00 horas). En relación a Viti Rozada, aún sigue convaleciente y Sandro Ramírez lleva tres semanas con el grupo.

Viera lanzó un mensaje de apoyo al grupo de Luis García Fernández tras el tropiezo ante un rival directo por el playoff como el hermético Burgos –los dos pulsos terminaron 0-0–. «Los objetivos se consiguen juntos. Ya lo hemos hecho otras veces y también ha costado mucho. No dudemos ahora para sonreír al final», publicitó una de las figuras más destacadas de la historia reciente del club.

Con 283 duelos oficiales con la UD, Viera superó al histórico Guedes (282) para colarse en la relación de los veinte con más recorrido. Tiene a tiro a Federico Páez (285), Juan Carlos Socorro (286), Víctor Afonso (287) y Ernesto Aparicio (288). Si participa en las restantes 17 contiendas, alcanzaría los 300 duelos para alcanzar la posición número 16 del ranking histórico del club pío pío. Con dos ascensos a Primera con la UD (2015 y 2023), busca el hito sin precedentes del tercero. Dentro del apartado de goles anotados, Viera lleva 75 y va sexto en la tabla. En esta temporada 25-26 no ha marcado, tras malograr una pena máxima ante el Deportivo. Ha participado en 18 duelos con 833’.

Pugna con Fuster

Ante los intocables Enzo y Amatucci, Viera tiene en Fuster a su principal enemigo por la titularidad. El valenciano fue de los mejores en el último duelo. Ale García, Jesé, Pejiño, Miyashiro...El estratega Luis García cuenta con múltiples variantes para meterle mano al colista, que ayer ofreció una imagen muy pobre ante el Racing.

En el pulso de la primera vuelta, los amarillos no pasaron del (0-0) ante el Mirandés. Tras la roja a Dinko, la UD jugó una hora con diez. El grado de necesidad es máximo. Ganar o ganar. Y Viera llega de EEUU para poner la luz.