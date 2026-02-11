De rozar la élite al barro: la UD Las Palmas visita al Mirandés de los 20 puntos

De rozar la élite el curso pasado a nadar a contracorriente para evitar el descenso a Primera RFEF. Este último año del Mirandés ha sido una montaña rusa, marcada por un bajón deportivo. El curso pasado, el conjunto liderado por Alessio Lisci fue una de las sorpresas de Segunda División. Se coló entre los seis primeros clasificados y disputó el Playoff. Primero rompieron el sueño del Racing de Santander y en la final fue el Oviedo el que alcanzó la gloria. Un año en el que los de Miranda de Ebro entraron en los libros de historia y soñaron en grande. Pero este curso, con toda su plantilla renovada —29 fichajes 24 de ellos en calidad de cedido—, el capítulo es diferente.

Ahora las riendas del equipo las sujeta Antxon Muneta, que se hizo cargo del equipo tras la salida de Jesús Galván a principios de enero. Desde ese momento, la mayor gesta la logró hace dos semanas, cuando logró vencer al Málaga en Anduva, rompiendo así la racha de seis partidos consecutivos ganando que acumulaba el cuadro andaluz. Este lunes, en El Sardinero y frente al líder, lograron plantar cara pero el resultado finalizó con una nueva derrota (1-0).

El domingo (13.00 horas, LaLiga) reciben a una UD necesitada de puntos que no sabe lo que es ganar desde el pasado 4 de enero. Los amarillos, de no lograr la victoria en Anduva, además verían peligrar los puestos de Playoff a una semana de recibir a uno de los huesos de la categoría, el Castellón. El Mirandés, por su parte, afronta la visita con la tranquilidad de saber que los grancanarios nunca han ganado en su casa. Acumulan seis derrotas y un empate en Anduva en Segunda –de 2013 a 2022–.

Entre la salvación y el Playoff

Con 20 puntos y a 8 de la salvación —la marca el Valladolid, decimoctavo clasificado con 28—, la táctica de Antxon Muneta se enfrenta a la de Luis García, cuestionado por los cambios en el último partido liguero. Dos equipos que luchan por objetivos diferentes conscientes de que en Segunda División todo puede cambiar en cuestión de tres jornadas ya sea para bien o para mal. El Mirandés quiere repetir ante su afición la gesta que logró ante el Málaga, mientras que Las Palmas, arropada por el regreso de su capitán Jonathan Viera, quiere regresar a la senda de la victoria en un estadio en el que con total seguridad se colarán aficionados amarillos.

Un partido que va de capitán a capitán, porque mientras que ayer salió a sala de prensa Juan Gutiérrez, mañana lo hará Viera para defender la unidad y el compromiso de un equipo que no se baja del barco. «Frente a Las Palmas tenemos que salir a ganar 100%», apuntó Gutiérrez, quien aseguró que el Mirandés necesita la victoria «más que nadie», apuntó el líder del Mirandés.

Con siete incorporaciones invernales frente a las cuatro de la UD, Gutiérrez avisa al cuadro amarillo: «Los refuerzos están elevando el nivel competitivo del Mirandés. Toda la gente que ha venido está aportando muchísimo», sentenció. Hoy, el turno es para un Jonathan Viera que esta semana ya mandó un mensaje a través de sus redes: «Los objetivos se consiguen juntos. Ya lo hemos hecho otras veces y ha costado mucho», escribió.