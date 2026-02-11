El sueño de la Copa del Rey Juvenil se apaga para la UD Las Palmas en el Johan Cruyff (1-0)

Fin al sueño copero. El juvenil de la UD Las Palmas se despidió de la Copa del Rey de la categoría tras caer en la Ciudad Condal ante un FC Barcelona que gozó de más presencia y ocasiones en un duelo en el que a los amarillos les faltó pólvora, pese a su notable esfuerzo. En ese sentido, un fallo del meta Ian Guerra en el primer tiempo permitió a los blaugranas ponerse por delante en el marcador y, desde la posesión y la combinación, manejaron bien la ventaja para lograr el billete para las semifinales del torneo del KO.

Arrancó el duelo con el Barcelona monopolizando la posesión y acercándose a los dominios de la UD sin llegar a inquietar demasiado. Con los amarillos bien ordenados sobre el césped del Estadio Johan Cruyff, la intención insular era aprovechar los espacios ante la línea tan adelantada de los culés. A pesar de ello, con la presión tan alta propuesta por los locales, era complicado salir jugando, por lo que Las Palmas se vio en la obligación de abusar un poco del balón largo en esos primeros compases.

Avisos culés

Pasados diez minutos, los grancanarios trataron de crecer y, gracias a eso, llegó uno de sus primeros acercamientos con criterio. Un centro de Hugo Febles, desde la derecha, buscó el remate franco de Artiles, el delantero insular, pero este no terminó de llegar al buen balón que puso su compañero. Aun así, ese tuteo duró poco, ya que el Barça apretó: primero, David Suárez sacó de cabeza un remate mordido bajo los palos, mientras que Ian Guerra detuvo una buena jugada de Goren, y luego un remate de Gistau se marchó fuera.

Los avisos blaugranas se hicieron notables según se fue desarrollando el duelo, aunque Las Palmas también quiso probar fortuna. Un disparo flojo de Aimar y otro de Guadalupe, que se estrelló en Kourouma, defensa barcelonés, supusieron una buena réplica, aunque poco potente.

Un error valor gol

Con el Barcelona más volcado y habiendo mejorado, a pesar de haber tenido que realizar ya una sustitución por lesión, apareció el primer jarro de agua fría. Un centro de Kluivert, muy bombeado tras tocar en un defensa, se terminó convirtiendo en gol, ya que Ian Guerra no estuvo del todo certero para atrapar el balón, Guerrero lo tocó lo justo con la testa para arrebatárselo al meta amarillo y Pedro Villar aprovechó la ocasión para introducir la pelota en la meta isleña, ante las peticiones visitantes de falta al colegiado (1-0).

Después de casi media hora de juego, la buena puesta en escena de la UD quedó deslucida por un mínimo error que cambió el panorama. De hecho, a partir de ahí el Barça se hizo algo más dominador del juego y los grancanarios solo pudieron inquietar algo a la contra. Además, Monzón sacó un balón bajo los palos a un chut de Goren, y las llegadas por banda catalanas resultaron muy molestas.

Mientras tanto, los de Héctor Nuez trataron de reponerse como pudieron, llegando a tener un córner muy peligroso al filo del descanso. Sin embargo, faltaba concretar algo más y buscar con más convicción al meta culé. Aun así, todavía quedaba tiempo por delante para mejorar prestaciones.

Ausencia de pegada

Sin cambios tras pasar por los vestuarios, Las Palmas necesitaba dar un pasito más. Esa respuesta no se hizo esperar demasiado porque Aimar se plantó en el área contraria rápidamente con mucho peligro, pero su disparo no terminó de la mejor forma. No obstante, las manos de Ian Guerra volvieron a generar dudas después de una buena parada a Guerrero, ya que el portero grancanario no pudo hacerse con la pelota y los barcelonistas estuvieron a punto de hacer bueno otro error con un punterazo que se fue desviado.

Las dificultades para tomar cuerpo con el cuero crecieron con el paso de los minutos. La UD trató de dar un paso adelante en la presión, pero los catalanes salían con sencillez de esos embrollos. De ese modo, solo en jugadas aisladas, como una falta directa lanzada por Aimar que tocó en la barrera, era la única manera de probar suerte de cara a portería. De resto, al bagaje ofensivo insular le faltaba más pólvora. Así las cosas, Héctor Nuez movió el banquillo y dio entrada a Rafa Cruz en detrimento de Aimar.

Hubo un instante en el que los grancanarios dominaron con más claridad, incluso tuvieron otro saque de esquina en el que no pudieron rematar, aunque esos momentos parecían espejismo. Posteriormente, un chut potente de Monzón al lateral de la red sería de lo más acertado en más de una hora de encuentro.

Más cambios que no modifican el destino

Ante un escenario menos favorable, los insulares propusieron tres permutas: salieron Hugo Febles, Artiles y Castellano por Álvaro Díaz, Darío Quintana y Raúl Delgado. Aunque no tuvieron efecto de forma inmediata, las necesidades hicieron crecer a Las Palmas, que comenzó a manejar mejor y a acercarse más a los dominios de Iker Rodríguez. Asimismo, Nuez introdujo a Viti como último cambio, a poco menos de cinco minutos para llegar al final del duelo, con el marcador dándole la razón a los culés.

Pero ni con esa intención logró la UD salir adelante para forzar la igualada. A pesar del esfuerzo derrochado por los amarillos, la ausencia de peligro a la hora de inquietar al Barça le pasó factura, quedándose por el camino en busca de alcanzar las semifinales de la Copa del Rey Juvenil (1-0).