Viti al rescate de la UD Las Palmas: un guardián presente en siete de las diez victorias amarillas

Viti Rozada regresa a los planes de Luis García para formar el once inicial. Lo hace después de tres semanas en las que la UD Las Palmas ha experimentado una debacle marcada por los malos resultados, las ecuaciones que no funcionan y unos cambios que no terminan de convencer. Una ausencia en el carril derecho que se ha saldado con dos derrotas —Racing y Córdoba— y dos empates —Real Sociedad B y Burgos— que han llevado al conjunto amarillo hasta la sexta posición con 40 puntos y el Córdoba, con un partido menos, acechando desde muy cerca.

Marvin ayuda a Viti a estirar ante la mirada de Enzo Loiodice durante la segunda parte del Ceuta-UD. / LOF

El asturiano, que llegó a la entidad en verano de 2024, ha disputado esta temporada 16 de los 25 partidos posibles, estando en el once inicial de Luis García en doce de ellos. Ya sea ocupando el lateral derecho o los extremos, la cuestión es que Viti ha estado presente en siete de las diez victorias que acumula el cuadro insular. El inconveniente, que las lesiones le siguen de cerca: se perdió los primeros seis partidos de Liga y tras su vuelta jugó los 16 restantes hasta que llegó la cita en El Sardinero. El técnico ovetense apostó por él y mientras estuvo sobre el verde, el equipo aguantó el 0-0. Se retiró en el 22’ y el Racing comenzó a taladrar lo que hasta entonces era un muro de hormigón.

Tras las pruebas al regresar a Gran Canaria se le diagnosticó una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho y desde entonces comenzó la 'Vitidependencia' en un equipo que lleva más de un mes en un eterno naufragio. Esta semana se incorporó al grupo y se espera que esté disponible para el pulso ante el colista Mirandés (20 puntos) del domingo. Un partido en el que a los de Luis García solo les vale ganar si quieren seguir enchufados en los puestos de promoción. Como refugio, el hecho de pensar que con Viti en el terreno de juego, la UD solo ha perdido dos partidos: frente al Almería donde tan sólo disputó los últimos siete minutos y ante el Castellón en Castalia.

Vuelve Viera y Sandro es una incógnita

También regresa a las órdenes de Luis García Jonathan Viera, ausente ante el Burgos por su reciente paternidad. El capitán amarillo (18 de 25 partidos y 2 asistencias este curso) encadenó ocho titularidades hasta que se produjo el nacimiento de su segundo hijo. Mañana, habla ante los medios de comunicación en rueda de prensa y el sábado viajará con el resto del grupo para hacer frente a la jornada 26.

El que todavía no está listo es Sandro Ramírez. Una ausencia que se ha alargado mucho más de lo esperado y una recuperación que parece no llegar nunca. Operado de su rodilla derecha en el mes de julio, los primeros apuntes hablaban de una baja aproximada de tres meses y un regreso para mediados de octubre o principios de noviembre. Con el mes de febrero corriendo a toda prisa y a pesar de que el grancanario realiza parte de los entrenos junto al resto del grupo, por el momento tampoco se le espera para la visita a Miranda de Ebro. Con el alta médica bajo el brazo desde finales de enero y con Luis García haciendo referencia a una vuelta temprana, lo cierto es que Sandro este curso todavía no se ha sentido futbolista profesional —su último partido fue el 13 de mayo de 2025—. Una odisea a la que se une la finalización de su contrato en junio del presente año.

Noticias relacionadas

De este modo y si no ocurre ningún inconveniente en lo que resta de semana, en la enfermería de la UD solo figura un Jeremía Recoba que apura su recuperación en Madrid y que llegará a la Isla en el mes de marzo para llevar a cabo la recta final de la rotura de su ligamento cruzado anterior.