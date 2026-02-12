Ale García recae de la lesión y Luis García abre el casting en la UD Las Palmas: Pejiño, Pedrola, Miyashiro...

El pichichi de la UD Las Palmas vuelve a la enfermería. Ale García recae de sus molestias y no estará disponible para la cita del domingo en Anduva (domingo, 13.00 horas LaLiga TV) y es seria duda para la visita del Castellón el sábado 21. Después de haber disputado las 14 primeras jornadas, en Zorrilla pidió el cambio y estuvo ausente durante cinco encuentros en los que los amarillos cosecharon dos victorias, dos empates y una derrota. Volvió ante el Zaragoza y desde entonces lo ha jugado todo, marcando el gol de la UD ante el Córdoba.

Ahora, su regreso a la enfermería le da vía libre a jugadores como Pejiño —el más usado por Luis García a la hora de buscar un repuesto a Ale— o Pedrola, una de las recientes incorporaciones en el mercado invernal que se estrenó ante el Zaragoza con gol. El extremo de Cambrils ha jugado todos los partidos con la UD desde que recaló en las filas amarillas, pero hasta el momento no ha sido premiado con ninguna titularidad.

Pejiño, por su parte, llega a la cita en Anduva en un momento dudoso. Suplente ante el Córdoba, tan solo disputó un minuto ante la Real Sociedad B y ante el Burgos en el Gran Canaria fue titular en un encuentro en el que pasó desapercibido. El de Barbate ha disputado este curso 18 partidos de 25 (750') en los que ha dado tres asistencias y ha firmado un gol —el de la victoria ante el Valladolid—.

Noticias relacionadas

No será por opciones a la hora de rearmar el puzle, porque Luis García, además de Pejiño y Pedrola tiene en la recámara a un Taisei Miyashiro que tan solo ha jugado 23' y que pide paso. Frente al Burgos el japonés salió en la recta final y fue un buen revulsivo, provocando un disparo a portería que pudo haber terminado en gol. Un pulso en el que vuelven figuras como Jonathan Viera tras su reciente paternidad y Viti tras su lesión. Como ausencias siguen figurando Sandro, Recoba y ahora la nueva incorporación Ale García.