A Anduva con Ramírez como si fuese el Heliodoro: el viaje de la UD Las Palmas por la resurrección

Al infierno del Municipal de Anduva -siete visitas y cero victorias en Segunda- como si fuese el Heliodoro. La expedición de la UD vuela hoy a Bilbao con el presidente Miguel Ángel Ramírez a la cabeza. Tambores de derbi para un partido capital para escapar de la depresión -42 días sin ganar- y mantenerse en la zona de privilegio.

Corre peligro la presencia pío pío en puestos de promoción de ascenso en esta 26ª jornada, que comienza esta noche con la disputa del UD Almería-Andorra (desde las 19.30 horas, LaLiga TV). Este desplazamiento llega tras la arenga de Viera, un discurso con un marcado acento conciliador.

El cuadro amarillo, con las ausencias de Sandro Ramírez y Ale García, visita al colista CD Mirandés el domingo a las 13.00 horas en el Municipal de Anduva (LaLiga TV). La última alegría de la UD se remonta al 4 de enero ante el Real Zaragoza en el Ibercaja (1-2). Con 40 puntos en la sexta posición, la renta con el ascenso directo es de cinco -con 45 figura el Castellón, rival de los isleños el sábado 21 en el Gran Canaria-.

La expedición vuela esta tarde a Bilbao y mañana se ejercitan en la Ciudad Deportiva de Lezama. En la noche del sábado, el cuartel general será el NH La Avanzada de Miranda de Ebro. Tras el pulso, desplazamiento a Madrid para regresar a la Isla a las 00.20 horas.

A falta de 17 jornadas para echar el cierre de la temporada, son precisas un total de once victorias para superar la frontera mágica de los 72 puntos. Con ese guarismo, Xavi García Pimienta conquistó el ascenso por la vía directa en la 22-23.

La formación de Luis García concluyó la primera vuelta al frente de la tabla junto al Racing de Santander con 38 unidades en el casillero. Además, solo se habían recibido trece dianas en las primeras 21 jornadas. En las cuatro que se llevan de la segunda vuelta, van siete tantos en contra.

Tras Mirandés y Castellón, duelo ante otro necesitado como la Cultural Leonesa (1 de marzo) y el Ceuta llega al Gran Canaria (8 de marzo). El 15 del próximo mes, toca desplazamiento al Carlos Belmonte para medirse al Albacete Balompié de Raúl Lizoain y Jefté Betancor. En este año natural (cinco partidos), solo la victoria citada ante el Zaragoza en el Ibercaja con el Pedrolazo.

Con el Ceuta-Córdoba aplazado al 25 de febrero, el triunfo califa expulsa a los amarillos de la zona de privilegio. Los de Luis García encadenan 18 jornadas en los puestos de playoff con Jesé Rodríguez como el mimbre más en forma del plantel. Con los fichajes de Pedrola, Iker, Miyashiro y el Poeta Benedetti, la dirección deportiva ejecutó las salidas de Arvelo, Marc Cardona, Mata, Cedeño y Lukovic. Nueve movimientos en una reconstrucción total que no se ha traducido en resultados. Misión para Luis García, que tendrá a Ramírez en el palco del infierno de Anduva. A la octava visita de la UD, se espera obrar la resurrección. Algo más que tres puntos. Limpien el escudo.