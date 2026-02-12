'Papá Viera' acude al rescate de Luis García y pide paz en la UD Las Palmas: "Que me piten a mí"

Entre biberones y una oda a Luis García. El Jonathan Viera de la paz. Y un titular bomba: "Que me pite a mí y ayuden a los chavales. Es así de sencillo". El capitán de la UD, que fue padre la semana pasada de su segundo hijo Ciro, inciden que deben cuidar al estratega ovetense. "Es muy buen entrenador. Desde el utillero al presidente estamos encantados con él; tenemos que cuidarlo, nos dará muchas alegrías y en fútbol profesional".

Asumirá el lanzamiento del próximo penalti en el Municipal de Anduva y no le obsesiona llegar a los 300 partidos de amarillo. "Nunca me he planteado un número de partidos, goles y asistencias con la UD. Nunca fue mi objetivo personal. No he sido un futbolista egoísta. He dejado el penalti a compañeros que estaban pasando mala racha o he pasado el balón para que otro haga el gol. No siento el fútbol de forma egoísta, quiero seguir disfrutando y ya veremos qué pasa al final del campeonato".

'Papá Viera' pide un entorno sano, para que no afecte a los más jóvenes. Además, hace autocrítica tras encadenar cinco jornadas sin victorias. "Ha sido personalmente una semana feliz y emocionante, tanto para mi familia como para mí. Ya estoy de vuelta al tajo. Al equipo lo veo bien, normal. Es lógico que cuando no hay una dinámica de resultados buena cuesta un poquito estar más feliz. Pero todo está bien. Hasta ahora hemos hecho una buena temporada y estos momentos iban a llegar, lo sabíamos. Ahora es el momento de estar tranquilo y no cambiar nada". Mira al tendido y detalla que "entiendo que exista un poco de nerviosismo. Es normal".

Prohibido leer nada

Viera recomienda no consumiar información deportiva. Búnker Barranco Seco. "Aconsejo a la plantilla que no lean ni escuchen. Es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo, seguir como hasta ahora, trabajando igual. Llevo muchos años y es la primera vez en mi carrera que no ha habido ni una charla en el vestuario. Porque no es necesario. Los chavales se entrenan bien, se cuidan y son disciplinados. No hay nada que reprochar. A todos los equipos le ocurren estas etapas. Si le pasa al Madrid, no le va a pasar a la UD".

Advierte que hace un mes eran un equipo infranqueable y todos se subían a la guagua. "Hay que tener tranquilidad y ayudar a los chicos jóvenes. Cuando estábamos ganando, lógicamente todos se suben al carro. Ahora es cuando se ve a la gente que quiere estar a nuestro lado. Yo entiendo todas las opiniones, todas. Sé de qué va esto. Pero no es el momento de hacer balance. Ahora es el momento de estar juntos y ayudar. Los chavales están haciendo una gran temporada".