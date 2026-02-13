Aridany Romero sobre el inicio de las obras del Estadio de Gran Canaria: «Si la adjudicación se hace antes del verano o durante el verano, después de agosto o septiembre deben empezar»

El Estadio de Gran Canaria, la casa de la UD Las Palmas, va en tiempo y en forma en su reforma para estar listo para julio de 2029, un año antes de que arranque el Mundial, y las obras podrían comenzar, si se determina la adjudicación antes o durante el verano, en agosto o septiembre de este año. Así de contundente se mostró Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria al ser cuestionado sobre el asunto tras una reunión del ente público con la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, María Salud Gil, en la que trataron el proceso iniciado para la licitación de las obras del recinto de Siete Palmas.

«La remodelación no se está retrasando, aunque haya un halo de desesperación porque se empiece cuanto antes. Estamos hablando de una obra inacabada desde hace 25 años y ahora mismo estamos más cerca que ningún gobierno de conseguirlo. El Estadio de Gran Canaria tiene que estar listo en julio de 2029, por lo que estamos en tiempo y forma. Hay estadios que van a ser sedes del Mundial de 2026 y que todavía no se han concluido. Si la adjudicación se hace antes del verano o durante el verano, después de agosto o septiembre deben empezar las obras».

Habrá ampliación