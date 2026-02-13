El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming
El conjunto entrenado por Luis García tiene la oportunidad perfecta de salir de la racha negativa ante el colista de Segunda División
La UD Las Palmas visita al CD Mirandés en un duelo marcado por las urgencias y las malas rachas de ambos equipos. El conjunto 'pío-pío' tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria frente a un colista que apura sus últimas opciones de permanencia en Segunda División. Los aficionados amarillos podrán seguir el encuentro en televisión y en streaming si no se desplazan hasta Anduva para animar a los suyos.
El equipo de Luis García se ha desinflado en la clasificación tras pasar de estar empatado a puntos con el líder a rozar la salida de los puestos de playoff. Los amarillos suman 40 puntos y solo han conseguido 3 de los últimos 15 en juego. Los empates ante el Burgos, Real Sociedad B y Deportivo de la Coruña, unidos a las derrotas frente al Racing de Santander y el Córdoba, han firmado uno de los peores tramos de la temporada para la UD Las Palmas.
Por eso, la visita al colista se presenta como una oportunidad clave para recuperar sensaciones, reforzar la confianza del vestuario y volver a sumar de tres. Un triunfo en Anduva permitiría a los de Luis García reengancharse a la pelea por el ascenso a Primera División y frenar la caída en la tabla.
El CD Mirandés ha pasado de pelear por subir a Primera a estar al borde de la tercera categoría
La pasada temporada del CD Mirandés sorprendió a todos los aficionados. Los jabatos alcanzaron la final del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports, donde cayeron ante el Real Oviedo. Aquella derrota marcó un punto de inflexión para el conjunto rojillo y fue el principio de su propio fin, ya que desde entonces, no ha logrado recuperar la regularidad ni los resultados brillantes del curso 2024/2025.
En el partido de ida, la UD Las Palmas no pasó del empate sin goles frente al CD Mirandés. Ahora, los amarillos quieren dejar atrás ese tropiezo y regresar de tierras burgalesas con un triunfo que les permita cambiar la dinámica y volver a mirar hacia arriba en la clasificación.
¿A qué hora juega la UD Las Palmas?
El partido CD Mirandés - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 15 de febrero a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular) en el estadio municipal de Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos).
Dónde ver el partido CD Mirandés - UD Las Palmas
El partido entre el equipo 'pío-pío' y los jabatos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.
Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido CD Mirandés - UD Las Palmas.
