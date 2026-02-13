El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming

La UD Las Palmas visita al CD Mirandés en un duelo marcado por las urgencias y las malas rachas de ambos equipos. El conjunto 'pío-pío' tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria frente a un colista que apura sus últimas opciones de permanencia en Segunda División. Los aficionados amarillos podrán seguir el encuentro en televisión y en streaming si no se desplazan hasta Anduva para animar a los suyos.

El equipo de Luis García se ha desinflado en la clasificación tras pasar de estar empatado a puntos con el líder a rozar la salida de los puestos de playoff. Los amarillos suman 40 puntos y solo han conseguido 3 de los últimos 15 en juego. Los empates ante el Burgos, Real Sociedad B y Deportivo de la Coruña, unidos a las derrotas frente al Racing de Santander y el Córdoba, han firmado uno de los peores tramos de la temporada para la UD Las Palmas.

Futbol. UDLP- Mirandés | 08/12/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

Por eso, la visita al colista se presenta como una oportunidad clave para recuperar sensaciones, reforzar la confianza del vestuario y volver a sumar de tres. Un triunfo en Anduva permitiría a los de Luis García reengancharse a la pelea por el ascenso a Primera División y frenar la caída en la tabla.

El CD Mirandés ha pasado de pelear por subir a Primera a estar al borde de la tercera categoría

La pasada temporada del CD Mirandés sorprendió a todos los aficionados. Los jabatos alcanzaron la final del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports, donde cayeron ante el Real Oviedo. Aquella derrota marcó un punto de inflexión para el conjunto rojillo y fue el principio de su propio fin, ya que desde entonces, no ha logrado recuperar la regularidad ni los resultados brillantes del curso 2024/2025.

En el partido de ida, la UD Las Palmas no pasó del empate sin goles frente al CD Mirandés. Ahora, los amarillos quieren dejar atrás ese tropiezo y regresar de tierras burgalesas con un triunfo que les permita cambiar la dinámica y volver a mirar hacia arriba en la clasificación.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido CD Mirandés - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 15 de febrero a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular) en el estadio municipal de Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos).

Dónde ver el partido CD Mirandés - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los jabatos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

