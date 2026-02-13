Luis García, cabeza alta en la tormenta de la UD Las Palmas: "Duermo muy bien, tengo al presidente siempre de mi lado"

Un Luis García en un colchón Pikolin. El estratega ovetense duerme plácidamente a pesar de la tormenta del enero negro y la recesión carnavalera -tres puntos de quince en las últimas cinco jornadas-. Se siente respaldado por el presidente Miguel Ángel Ramírez y califica de "masterclass de liderazgo" la arenga de Viera.

"Duermo muy bien, uno cuando trata de dar absolutamente todo tiene que hacerlo. Esto es un juego y me siento muy bien con los jugadores. Mi mayor fortaleza mental es ver partidos como el del Burgos. Después de cinco partidos volvimos a dejar la portería a cero y generamos muchas ocasiones. Estoy tranquilo y conozco el negocio; ahora mismo estoy donde quiero y es un club que tiene una idea muy clara con una dirección deportiva top en cuanto a la relación y en función al desarrollo del juego, del modelo y del jugador. Y con un presidente que siempre lo tengo de mi lado, y cuando parece que puedes estar más débil, lo tienes ahí empujándote. No puedo pedir más, por eso duermo muy bien", valoró sobre la semana más difícil desde que aterrizó en julio en la Isla.

Reconoce el ADN de líder de Viera y porta su estandarte. Es hora de estar unidos.

"No he podido hablar con Viera. Es un orgullo que un futbolista de la talla, trayectoria y siendo uno de los mejores jugadores de la historia de la UD, un club con 76 años de historia, hable así de mi persona. Sobre todo, porque es un jugador que ha redoblado su compromiso con el club de su vida. Viene en un momento diferente, que ha venido a ayudar. Es un orgullo tremende (...) Ofreció una masterclass de liderazgo, de capitán, de saber muy bien dónde estamos y qué tenemos por delante. De saber que todos debemos estar unidos para un objetivo común. Fue un ejemplo para muchísima gente. Sinceramente, comparto con él muchas cosas. Como decía Julio César: 'Divide y vencerás'. Y ese no es el camino. Lo más importante de la rueda de prensa de Viera ayer es que tenemos que estar unidos".

Variantes, plan B e insistir

Califica el partido del Burgos como "el mejor de la temporada". "La frustración es inmediata al finalizar el partido. Todos queríamos haber hecho aquel encuentro, pero el acierto es el que es. La única manera que hay de cambiarlo es insistir otra vez. Raúl González Blanco se hinchó a marcar goles, a rechazos del portero y balón al palo. Pero las veces que no entraba el balón, él también estaba allí. Él seguía insistiendo y la gente decía: 'Es que siempre le cae a Raúl¡ Pero la realidad es que él iba a todas y siempre estaba allí. Esa es la idea. Si somos capaces de replicar el partido contra el Burgos vamos a ganar muchos. Porque esa es la idea de la UD".

Luis García no se fía del Mirandés, que gana mucho enteros en Anduva, un escenario maldito para los amarillos -siete visitas con seis derrotas y un empate-. "No nos fijamos en la posición del Mirandés. En el momento en que piensas que el rival es colista y te relajas, te pueden ganar. Todos los equipos pueden hacer daño. Le ganaron al Málaga, que llevaba seis partidos consecutivos con victorias".

Insiste en la calma del ambiente pero también eleva el tono de ambición. "No llamamos a la calma ahora. Siempre hemos tratado de tener un equilibrio. Ahora que la dinámica no es positiva, la calma es necesaria. El papel de los veteranos es clave y fundamental. Sabemos que esto podría ocurrir, pero estamos preparados para levantarnos".

El artista de Barbate

Se le cuestionó por Pejiño, al que calificó de "artista". "Pejiño es alguien especial. No tiene nada que ver con sus entrenamientos para que el partido tenga que ver con lo que ha preparado. Es el gen de artista, es gente diferente. Jugó en Gijón porque en el día previo hubo un problema con Marvin Park. Y de la noche a la mañana entra a jugar Pejiño y hace un grandísimo partido. Los artistas tienen eso y Pejiño es un genio. Estamos tranquilos por los que puedan jugar por el exterior". Confirma la baja de Ale García e insiste en la paciencia con Sandro Ramírez, que todavía no tiene el alta competitiva.

Polémica de las altas invernales

En relación a las incorporaciones y su rol, advierte el grado de complejidad. "Son difíciles de acoplar rápido. Lo están haciendo bien. Esperamos más de ellos, como de todos. La exigencia es máxima y primero la mía. Ellos se van acoplando a la idea de la UD. Parece sencillo, pero no lo es, porque se hace en espacios reducidos por los rivales y jugando por dentro. El banquillo nos tiene que dar más, todos tienen que dar un paso adelante para ser más competitivos".