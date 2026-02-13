La 'Vierina' como combustible mágico de la UD Las Palmas: salir del bache como Herrera o Pimienta

Vierina como descarga eléctrica de mil de voltios. Escapar de las garras del abismo como en 2015 con Paco Herrera y 2023 con Xavi García Pimienta para subir. Un electroshock para ganar mañana en el Municipal de Anduva (13.00 horas, LaLiga TV) y sepultar la crisis de los 42 días. La UD, tras la arenga del capitán Jonathan Viera ante los medios -con el afamado grito del «que me piten a mí»-, ultima en Bilbao los preparativos ante el colista en el feudo infernal.

El plantel de Luis García Fernández se ejercita esta mañana en la Ciudad Deportiva de Lezama para escenificar la reacción total. Con las ausencias de Ale García y Sandro Ramírez, toca hacer historia en la particular máquina de torturas rojilla. La oratoria del ‘21’, apelando a la unidad del entorno y defendiendo a muerte la figura del estratega, da carpetazo a la polémica de los pitos. «Es pronto para estar nerviosos (...) Déjense de incendios», realzó al atacante de 36 años, que puede alcanzar en este curso los 300 partidos oficiales de amarillo.

La batalla ante el colista, con veinte puntos menos que la UD y a siete de la salvación, es el pulso del curso. Despertar o despertar. En este 2026, una victoria ante el Real Zaragoza en el Ibercaja (1-2) y la secuencia del carnaval negro: tres puntos de quince. Tablas ante el Dépor (1-1), Real B (1-1) y Burgos (0-0), así como derrotas ante el Racing (4-1) y Córdoba CF (1-2).

En la tabla de las últimas cinco jornadas -de la 21ª a la 26ª-, la UD ocupa posición de descenso con tres puntos (20ª). Cuatro goles a favor y ocho en contra. Málaga (12) y Castellón (11) comandan la tabla. Estirar la depresión en Anduva expulsaría a los amarillos de la zona de privilegio 18 jornadas después. El último día que Las Palmas estuvo fuera de las seis primeras posiciones fue el 27 de septiembre -tras perder ante el Almería-.

El ‘nos vemos en la guagua’

Con Herrera en la 14-15, la UD afrontó un tramo crítico -ver cuadro del margen inferior- de cinco jornadas sin victorias. Fue de la 26ª a la 30ª fecha liguera con tres empates y dos derrotas. En la recta final de las últimas doce contiendas, lograron ocho victorias para acabar cuartos y eliminar en semis al Valladolid. Ya en la final, cayó el Zaragoza de Vallejo y Willian José con el mágico 21-J. Araujo y Viera se vistieron de héroes tras superar un señor bache. Antes de la hazaña, Herrera apostó por la gloria. «¡Nos vemos en la guagua!». Un canto a la esperanza como la vierina. Depresión, reacción y a Primera. Escenario similar al actual.

Ya con Pimienta (2023), una secuencia negativa de una victoria en ocho jornadas -dos secuencias de cuatro partidos sin alegrías con el triunfo en el Carlos Belmonte de aperitivo-. Ocho puntos de 27. Lejos de hundirse, reacción de la UD para subir como segundo el 27-M.

Noticias relacionadas

La fortaleza de la caseta salió a relucir en los momentos de máxima tensión. Herrera y Pimienta fueron cuestionados. La confianza del consejo de administración fue determinante. Un escenario similar al actual. «Ni perdiendo 10-1 en Anduva corre peligro», repiten desde los despachos. Con Luis García al fin del mundo. Vierina como combustible mágico para escapar del caos. Todo comienza en Anduva, la tierra prometida.