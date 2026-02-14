Confirmación de una época gloriosa para la UD Las Palmas

En la temporada 1965-66 se va consolidando en Primera División la gran UD Las Palmas de los futbolistas canarios que serían admirados por todos los campos de España. El equipo amarillo comenzó esta campaña con un empate frente al RCD Espanyol en el Insular con un gol de Gilberto I a pase de Juanito Guedes, mientras que el tanto catalán lo haría Rodri. El equipo inicial en esa ocasión fue el siguiente: Oregui; Aparicio, Tonono, Manolo Martín; Castellano, Guedes; Juan Luis, Gilberto I, Lizani, Vicente y León. Este año fue excelente para mi buen amigo Manolo Martín, que además ha sido un magnífico colaborador del historiador de la Unión Deportiva Antonio de Armas de la Nuez en sus trabajos, con libros muy apreciados del acontecer amarillo.

Martín firmaba una actuación memorable como lateral en el enfrentamiento en el Insular contra el FC Barcelona, al que se le ganó por 2-1. Los goles insulares los anotaron León y Gilberto I, y el de los catalanes lo materializaba Gallego. Germán, en esta temporada, tuvo que cumplir con el servicio militar y únicamente jugó cuatro partidos, pasándose el resto del año en el acuartelamiento de Hoya Fría, en Tenerife.

Otra sonada victoria amarilla en este curso 1965-66 llegaba contra el Real Betis en el Estadio Insular, al que se le ganó por 4-1. La alineación de la UD Las Palmas en esta ocasión la formaron Ulacia; Aparicio, Tonono, Manolo Martín; Castellano, Guedes; Juan Luis, Niz, Gilberto I, Toni y León. Excelente juego del conjunto grancanario, y eso que faltaba el Maestro Germán, que seguía en la mili. Esta vez el protagonismo recaía en Juanito Guedes, Niz y Mamé León, quienes con excelentes combinaciones desarbolaron al conjunto andaluz. Los goles locales los marcaron León, Gilberto I, Toni y Castellano, mientras que el del Betis lo obtuvo Pallarés.

San Mamés y el Insular

Siguiendo con encuentros inolvidables de esta temporada, mencionar el que enfrentaba a los amarillos al Real Madrid en el recinto de Ciudad Jardín. Victoria de los blancos por 1-2 y una actuación realmente escandalosa del árbitro Gómez Arribas, con una clara tendencia a favorecer con sus decisiones al cuadro madridista. Un penalti clarísimo cometido por De Felipe sobre Vegazo se lo dejó en el pito el trencilla, y el segundo gol merengue, conseguido por Pirri faltando tres minutos para el final, era un clarísimo fuera de juego; el colegiado lo pasó por alto y por bajo. La bronca que le cayó en el Estadio Insular fue tremenda.

Se consiguió también un destacado empate en San Mamés, a un gol, en una tarde de espléndido juego canario con goles de Guedes y el vasco Ormaza. El mítico guardameta Iribar salvó al conjunto bilbaíno de una derrota clara, con muy buenas paradas. Sobre todo una al final del encuentro a disparo de Gilberto I; cuando se cantaba el gol amarillo, surgió el portentoso portero del Athletic Club y mandó a córner un balón que se colaba por una escuadra.

En esta temporada 1965-66 contra el Atlético de Madrid en el Insular se consiguió un empate a un gol, en una tarde muy buena de Correa, Guedes y Vicente, consiguiendo el gol canario Gilberto I y el colchonero Mendonça. Pudo haber ganado Las Palmas con claridad. Pero Madinabeitia en la portería y una defensa magnífica, integrada por Colo, Martínez Jayo, Griffa y Glaría, evitaron la derrota de los rojiblancos. Y el árbitro Gómez Perales se tragó un penalti clarísimo que cometía Griffa sobre Cristóbal Correa.

En plena consolidación

Ya en aquella campaña en los partidos de fuera de casa era habitual que las aficiones locales le dedicaran a la UD Las Palmas grandes ovaciones. Ocurrió por ejemplo el Camp Nou catalán, donde los insulares perdieron por 3-2 pero pudieron como mínimo empatar. Gran partido de los amarillos, que formaron con Oregui; Aparicio, Tonono, Manolo Martín; Castellano, Guedes; León, Niz, Gilberto I, Correa y Vicente. Comenzó marcando Benítez y luego aumentó la cuenta blaugrana Muller. Mamé León, en una tarde espléndida, consiguió la igualada con dos goles, casi uno detrás de otro. Pero en el minuto 87 Eladio, de cabeza a la salida de un córner, consiguió el gol de la victoria local. Al final, una gran ovación a los jugadores amarillos. Al día siguiente, el periódico Dicen hizo un gran elogio del juego canario, destacando la actuación de Tonono y Manolo Martín en la defensa, y de Correa y del goleador León en el ataque. El diario, del que era corresponsal en Las Palmas, hizo un gran despliegue, incluso gráfico, del partido entre catalanes y canarios y publiqué también ese día un pequeño artículo.

Esta temporada 1965-66, en la cual la UD Las Palmas iba consolidándose en la máxima categoría, se dejaba por debajo en la clasificación final al Córdoba, Español, Málaga, Sabadell, Mallorca y Betis, descendiendo a Segunda estos dos últimos. El campeón esta temporada fue el Atlético de Madrid, segundo acababa Real Madrid y tercero, el Barcelona. Pero el conjunto grancanario siguió firme en Primera. Iba camino de 19 años sin interrupción en la élite del fútbol español, las cuales disfruté de una forma inolvidable personalmente.