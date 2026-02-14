David García le gana el 'pulso de los eternos de la UD Las Palmas' a Aythami Artiles

La guerra de los eternos del Manuel Pablo fue para David García Santana (43 años). El Támara, con el hombre récord en la historia de la UD (474 duelos), se impuso al Arucas (1-3) en la disputa de la 22ª jornada. El zaguero de Maspalomas pudo con Aythami Artiles Oliva (37 años, 274 pulsos con la UD), el capitán del cuadro local y de un Arucas de empaque galáctico que no termina de arrancar -ocupa la 21ª plaza con un solo punto por encima de la zona de descenso-.

David García y Aythami Artiles subieron con la UD a Segunda (2006) y a Primera (2015). Padecieron el Cordobazo (2014) y fueron los jefes de la caseta pío pío. Lo acreditan los 748 pulsos con Las Palmas y maravillaron con Quique Setién en Primera. Referentes eternos, no tiene fecha de caducidad. Ayer, jugaron los 90 minutos y García vio la amarilla. Para Artiles, otra tarde en la oficina en su reto personal de convertir al Arucas en un grande.

Con la dirección técnica de Chus Trujillo, ex del Támara y de Las Palmas Atlético, no hubo manera de meter mano a los del Juan Guedes, que están dirigidos por Iván Martín. Los capitalinos van terceros en la tabla con 42 puntos, doblando al Arucas (21). En los despachos de los aruquenses, otro ilustre como Jonay Futre. Un ejecutivo que tiene el aval de Jonathan Viera, que sigue muy de cerca la evolución de este portaaviones, confeccionado para el ascenso.

Junto a Aythami Artiles, otros ex de la UD como Asdrúbal Padrón y Armiche Ortega, así como jugadores que han pasado por Las Palmas Atlético como Adrián Hernández, Néstor Gordillo o Julen. Junto a Chus Trujillo, un segundo con estirpe de artillero bendito como Nauzet Alemán (40 años). El héroe de Anoeta se labra su carrera de entrenador tras alcanzar los 273 duelos con la UD y tres ascensos (dos de amarillo y uno con el Valladolid a Primera en 2012).

Aythami no logra enderezar a un Arucas que encadena nueve jornadas sin ganar. El Káiser de Arguineguín malogró dos ocasiones de cabeza en el Manuel Pablo -hizo quince goles en la UD y cuatro con el Deportivo -. David García, por su parte, quiere volver a subir a Segunda RFEF con un Támara que discute la dictadura de Atlético Paso y el Tenerife C. En las filas de la formación de Iván Martín, un Sergio Suárez (39 años, 134 duelos con la UD) que regala toneladas de magia. Una Tercera de quilates.

Insignia de oro y brillantes

David García, el número uno en el ranking histórico de partidos de la UD -figura por encima de Germán Dévora (453) o Tonono (436)- no concibe la retirada. A sus 43 años, van seis temporadas en el Támara tras abandonar el vestuario pío pío en 2019. Con un paso por el Arucas, cuenta con la insignia de oro y brillantes de Las Palmas. Es el máximo galardón para un zaguero total que eleva el lustre del Grupo Canario. Ayer, tumbó a su hermano de la retaguardia en un capítulo emotivo. El eterno, el káiser de Arguinegín y el francotirador de Las Mesas. Ascenso en 2006 y 2015. Los tres mosqueteros del reino del gofio.