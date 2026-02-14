Josito, casi nueve meses de espera y una cantera invisible para la UD Las Palmas

Sin oportunidades para la cantera. La UD Las Palmas viajó a Miranda de Ebro con una convocatoria en la que no resaltaba la presencia de los jugadores de la casa. Sin Sandro, Viera, Álex Suárez y Ale García, son pocos los platanitos que engrosan la expedición insular que hoy debe dar un paso al frente para volver a los puestos de promoción, pero el filial o el juvenil ni siquiera son una opción real para paliar esas bajas.

Sin embargo, la ausencia de los canteranos se hace un poco más sangrante cuando se atiende a los debuts en competición liguera. En esos partidos en los que los puntos son importantes y forman parte de un objetivo global vital, la entidad grancanaria no le ha dado paso a ningún chaval este curso. Solo la Copa del Rey, competición que se ha tirado en las últimas campañas, ha servido como pasarela para ellos; el central valenciano Carlos Navarro resultó el último en poder estrenarse con los mayores en el torneo copero. De resto, no han llegado más noticias del Anexo.

La realidad es que la última vez que se rompió esa barrera de las primeras veces en competición doméstica data de hace casi nueve meses. Fue durante las últimas dos jornadas en Primera División, con Las Palmas ya descendida, ante el CD Leganés y el RCD Espanyol, cuando Diego Martínez, que por entonces ejercía como entrenador insular, hizo debutar a Sergio Viera, Diego Martín, Josito y Arturo Rodríguez. No obstante, aquel 24 de mayo, en el RCDE Stadium, se terminó con las apuestas del hervidero isleño.

Pezzolesi e Iñaki resisten

Dentro de lo que es el plantel que dirige Luis García, pese a que cada semana el goteo de canteranos por Barranco Seco en las sesiones de trabajo del estratega asturiano es habitual, solo dos futbolistas con pasado reciente en las inferiores han tenido protagonismo.

Valentín Pezzolesi pudo tener minutos en la primera jornada y se estrenó en el albor de la campaña, pero acusó la mala fortuna, acabó expulsado ante el FC Andorra en el Gran Canaria y desde entonces ya no ha vuelto a saltar al césped en un compromiso liguero. Mientras tanto, Iñaki González, el otro pibe en nómina, sí ha logrado contar con más continuidad y su debut se produjo frente al Burgos CF, donde actuó como titular y cuajó una buena actuación, sin muchos errores y prodigándose en labores defensivas con acierto. Aun así, el extremeño solo ha disputado 167 minutos en lo que va de campaña y su última vez sobre el verde data del duelo ante la Cultural Leonesa del pasado 20 de diciembre.

Además, lo cierto es que el club ha decidido apostar durante este mercado de invierno por buscar refuerzos fuera de la Isla en lugar de mirar de puertas para dentro. La dirección deportiva detectó que la plantilla necesitaba un refuerzo muy claro en la parcela ofensiva, dándole salida a Marc Cardona y Jaime Mata para acometer cuatro incorporaciones, tres de las cuales llegaron en calidad de cedido: Iker Bravo, Estanis Pedrola, Miyashiro y Nicolás Benedetti. Debido a esos movimientos, las oportunidades para los chavales siempre van a ser mucho más complicadas.

Viera pide atrevimiento

Alguien que sabe, y mucho, cómo puede sentirse un canterano de la UD Las Palmas es Jonathan Viera. Paco Jémez le tendió la mano y el 21 se puso la elástica del primer equipo por primera vez ante el Nástic de Tarragona en el Gran Canaria en el curso 2010/11 con solo 20 años. Precisamente, el ahora capitán de los grancanarios expuso el pasado jueves de forma clara su opinión sobre los jugadores de formación que tiene la entidad isleña.

«Todos tienen condiciones, el problema está en ponerlos a jugar; el problema es el cuándo y el cómo. La cantera es nuestra esencia y no la podemos perder. No es algo que me toque a mí, pero claro que me gustaría que hubiese más canarios como en 2015, cuando logramos el ascenso. Somos un club de cantera, pero esto todo va por rachas. No me creo eso de que el talento se nos esté acabando. Hay que atreverse a subirlos. En mi época, hubo gente que no nos veía y miren a dónde hemos podido llegar», remarcó el de La Feria.

Con todo eso, Las Palmas sigue adoleciendo de esa apuesta más clara por lo suyo y por el trabajo de una base que sigue sacando piezas de calidad, aunque visto lo visto cada vez les cuesta más llegar y mucho más asentarse.