La previa: Se acabaron las arengas, salgan y ganen por el escudo de la UD Las Palmas

La tarde del perdón (ahora sí) y del drama eterno en el infierno del Municipal de Anduva. Se acabaron las arengas -la Vierina reforzó a Luis García y se quedó en la sala de prensa, al no viajar el capitán por una fiebre-. La UD Las Palmas, tres puntos de los últimos quince en litigio, se juega su continuidad en la zona de privilegio ante el colista CD Mirandés (desde las 13.00 horas, LaLiga TV). Van 42 días sin ganar (desde el pasado 4 de enero ante el Real Zaragoza) y los amarillos ocupan la séptima plaza tras la victoria del Córdoba ante el Leganés -los califas tienen además un duelo menos, el aplazado ante la AD Ceuta en el Alfonso Murube-.

El banquillo del nuevo Anduva. / LA PROVINCIA / DLP

La última ocasión que la UD latía fuera de la zona de playoff se remonta al 27 de septiembre. 141 días después, el escudo de la UD está fuera de su zona de confort. Es un ganar o ganar ante la recesión carnavalera. Viera, Álex Suárez, Ale García y Sandro Ramírez completan la lista de bajas. El central del filial Carlos Navarro se sumó a la expedición que hoy se ejercitó en Lezama. Es la octava visita 'pío pío' a un feudo maldito con un empate y seis derrotas.

Noticias relacionadas

Pejiño, Pedrola o Miyashiro apuntan a un once revolucionario en ataque. Fuster y Jesé son intocables y el resto ya forma parte de la capacidad de inventiva de Luis García Fernández. Viti Rozada regresa a la primera plana y la zona de mando es para Enzo Loiodice y Amatucci. Dinko Horkas, Viti Rozada, Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente conforman la muralla de hormigón armado.