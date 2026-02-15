Anduva, un ahora o nunca para UD Las Palmas: 42 días sin ganar, Miyashiro, artista Peji y el 'espíritu Elías'

Horario Premier League para resucitar a la UD Las Palmas. Levántate y anda. Pitos, arengas, balones a Miyashiro y Pejiño vestido de Camarón de la Isla. El cuadro amarillo, cinco jornadas sin ganar y con tres puntos de quince, ya está fuera de la zona de playoff. Este escenario no acontecía desde el pasado septiembre cuando se perdió por la mínima ante el Almería en el Gran Canaria. Desde las 13.00 horas, el cuadro grancanario tratará de profanar, por primera ocasión, el Municipal de Anduva ante el desahuciado Mirandés -colista y a siete unidades de la salvación-.

En el once de la UD: Dinko Horkas, Marvin, Barcia, Mika, Enrique, Enzo, Amatucci, Fuster, Miyashiro, Pejiño y Jesé Rodríguez. Primera titularidad para el japonés. Una de las adquisiciones invernales que mayor expectación generó.

La foto del niño Elías, que ha superado el tratamiento contra la leucemia, conforma un ejemplo de vitalidad. Esta mañana, presencia el pulso de Las Palmas Atlético ante el Fuenlabrada en Madrid. Ayer, recibió el cariño y la estima del central del Madrid Raúl Asencio en el Santiago Bernabéu. El coraje de Elías vale de punto motivacional para la UD, que busca la luz en Miranda de Ebro para regresar a la zona de privilegio de la tabla -salieron ayer con la victoria del Córdoba, que además, tiene un partido menos-".

Fotografía de archivo del nuevo Estadio Municipal de Anduva. / LA PROVINCIA / DLP

Con las bajas de Viera, Suárez, Ale García y Sandro Ramírez, así como sin rastro de la cantera, le toca a la guardia pretoriana de Luis García, que ha salido reforzado por el discurso del capitán -que se cayó a última hora por una fiebre-. ¿Se puede permitir el lujo la UD, con un presupuesto de 46 millones, encadenar seis jornadas sin ganar? Tropezar con el último de la fila carece de pretextos. Desde el pasado 4 de enero, los amarillos no besan una victoria. El ascenso directo ya queda a cinco puntos, renta que se puede ampliar a ocho con la victoria del Castellón ante el Dépor y la derrota grancanaria.

Es el mejor de los escenarios, con el triunfo en el templo rojillo y el empate de los blanquinegros en Riazor, la segunda plaza estaría a solo tres puntos. Además, el próximo sábado, el CD Castellón de Pablo Hernández visita el Gran Canaria (20.00 horas) en el pulso grande de la 26ª jornada.