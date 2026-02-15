El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar

Un regalo de Reyes que terminó en una tarde negra. No sólo por el resultado de una UD Las Palmas incapaz de ganar al colista (1-1), sino también por el mal sabor de boca de los aficionados que, a pesar de haberse desplazado hasta Miranda de Ebro, no pudieron acceder al interior de Anduva para alentar al conjunto amarillo. El día 3 de febrero, la UD anunció a través de sus redes sociales que el Mirandés no iba a entregar entradas a la UD para el partido. Un anuncio que llegó 12 días antes de la disputa del encuentro, por lo que los aficionados que tenían previsto ir, ya tenían todo comprado y no había marcha atrás.

Eugenio Luis Mendoza fue uno de ellos. Junto a su mujer María del Mar y su hijo Airam, pusieron rumbo a Miranda de Ebro para acudir, como cada año, a un desplazamiento de la UD Las Palmas. De por medio había 2.200 kilómetros —los que separan Gran Canaria de Miranda—, mil euros de gastos entre viajes, hoteles y comida, y la esperanza de que una vez en le destino, se pudiera poner alguna solución a la negativa. "No hubo manera de entrar. El único que corrió con un poco más de suerte fue mi hijo, que pudo acceder gracias a un abonado del Mirandés que nos revendió su asiento", comenta Eugenio. Una reventa que le costó 40 euros y que terminó con Airam en las gradas de Anduva rodeado de gente del Mirandés, y Eugenio y su mujer en un bar cercano para ver el partido por la televisión.

El empeño que puso esta familia, abonada a la UD, fue en vano. No hubo manera de conseguir una entrada pese a que los aficionados que se quedaron fuera no llegaban a los 20. "En las taquillas nos trataron muy mal, y decidimos ir al hotel donde se estaba quedando el equipo a ver si había alguna solución, pero tampoco" expresa Eugenio, que quiere mostrar públicamente su descontento con el equipo jabato. "Una vez en el hotel de concentración, pudimos hablar con Luis Helguera. Nos dijo que lo sentía, pero que no había entradas y que no podían hacer nada", apunta. A todas estas, el estadio mostró una imagen lamentable con 3.000 aficionados en las gradas.

De Anduva al bar más cercano

Y Eugenio no sólo habla por sí mismo y su familia, sino también por el resto de familias que se quedaron con la miel en los labios. Como el matrimonio que se tuvo que marchar al bar junto a su hijo de siete años, que no entendía nada, o el resto de amarillos que presenciaron de primera mano una injusticia. "Todos queríamos pagar nuestras entradas. No queríamos nada regalado, lo único que pedíamos después de tantos kilómetros y tanto dinero de por medio era poder entrar al Estadio", indica Eugenio.

Los que corrieron con más suerte y pudieron entrar —unos 40 aficionados—, adquirieron sus entradas a través de peñas o contactos relacionados con la misma, como fue el caso de Juan Pérez, de la peña Germán Dévora de Vecindario. Aun así, eso no impidió su amargo sabor de boca por los que se quedaron fuera después de tantos kilómetros. Un desplazamiento en el que nuevamente la afición amarilla se llevó el mérito, demostrando que no importa el destino, el estadio ni los inconvenientes que ponga el club rival. Siempre habrá, en cualquier rincón de España, fieles alentando a una UD que no está atravesando su mejor momento.